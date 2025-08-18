為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    未來一週防午後雷陣雨 高溫35度

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/08/18 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕今起至週三前，各地易有午後雷陣雨，甚至可能出現冰雹等劇烈天氣，週四後雖受太平洋高壓影響，西半部地區、東部山區仍有午後雷陣雨。另外，新北五股昨出現卅八度高溫，但中央氣象署指出，未來一週各地氣溫大致落在卅一至卅五度。

    氣象署預報員李名翔指出，今起一連三天受到南方雲系影響，台東、屏東整日有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區易有午後局部短暫雷陣雨，尤其西半部地區、東半部山區有局部大雨，中部山區、南部地區更有機會出現短延時豪雨，另西半部夜晚、清晨也有零星降雨。

    今明南部、恆春半島易有長浪

    李名翔提到，目前菲律賓東方與南海各有低壓系統，其中菲律賓東方海面的低壓系統將往琉球海域移動，有機會增強為熱帶性低氣壓；南海的低壓系統發展為熱帶性低氣壓的機率較低，將往海南島與中南半島前進，對台灣無直接影響，但今、明兩天可能為南部、恆春半島帶來長浪。

    此外，李名翔指出，週四起受到太平洋高壓西伸影響，各地白天多雲到晴，但受到東南東風影響，東半部、恆春半島整日仍有不定時降雨，且西半部地區、東半部山區有午後雷陣雨。

    新北五股昨出現38度高溫

    氣溫方面，新北五股昨衝上卅八度，彰化埔心也達到卅七．二度。李名翔說明，接下來一週北部高溫將落在卅四至卅五度，中南部約卅三至卅五度，東半部則為卅一至卅二度，且降雨較明顯時，局部氣溫可降低約一至二度。

