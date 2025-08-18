浮具管理無準則 航港局允協助訂法規／僅10縣市訂定規範 審計部要求中央督促改善

水上摩托車、保麗龍船（見圖）等浮具僅十縣市訂有管理法規，審計部要求航港局督促改善。（資料照）

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣水上活動盛行，水上摩托車、橡皮艇、泡棉船等浮具管理，由地方或主管機關因地制宜。不過，審計部近日發布一一三年度中央政府總決算審核報告指出，僅十縣市訂有浮具管理法規，要求中央督促改善。航港局回應，已成立工作平台協助地方政府訂定自治法規，落實浮具管理。

航港局「公共水域浮具安全使用及活動建議注意事項」指出，浮具海域活動不宜超過低潮線往海洋延伸三浬，詳細規範則由地方或主管機關訂定。浮具包括水上摩托車、橡皮艇、水上腳踏車、立式划槳（SUP）等，小型泡棉船、PP船、保麗龍船等推進動力未滿十二瓩的非漁業用動力小船也歸類為浮具，而非船舶。

審計部審核報告指出，浮具不必辦理登錄，也無強制裝設船舶自動識別系統（AIS），但曾發生釣客搭乘泡棉船並超出三海浬範圍，政府難掌握浮具數量、核定適航水域範圍，增加海上碰撞風險。

僅10餘個業者申請安全證明

審計部表示，截至去年底，僅新北、台南、高雄、基隆、苗栗、南投、屏東、宜蘭、花蓮、澎湖訂有浮具管理規範，且僅十餘個浮具業者向航港局申請安全證明。

航港局船舶組長劉嘉洪說明，AIS主要功能是船舶身分識別及避碰，裝設時須配有水上行動業務識別碼（MMSI），但各國編碼有限，且依國際規範，非屬船舶無法核配MMSI；而浮具不是船舶，航行範圍與大商船不同，操作也較靈活能即時閃避。至於海上定位救援，航港局已開辦個人指位無線電示標（PLB）身分登錄服務，建議浮具使用者運用PLB，讓相關單位在救難時能掌握位置。

對於部分縣市未訂定浮具管理規範，劉嘉洪表示，航港局已成立北、中、南、東四個工作平台，協助地方制定自治法規落實管理；針對安全證明申請件數偏低，也規劃加強宣導，讓業者了解安全管理重要性，部分地方政府或水域遊憩活動主管機關，亦要求業者提出安全證明。

