    首頁　>　生活

    3代養豬70年／張家投入農牧循環 沼氣還能賣電

    嘉義縣義竹鄉張重興畜牧場將固體糞渣以無臭方式進行堆肥（如圖），改變過去畜牧場髒臭形象。 （記者蔡宗勳攝）

    2025/08/18 05:30

    記者蔡宗勳／專訪

    三代養豬逾七十年，歷經一九九七年口蹄疫化危機為轉機，嘉縣張重興、張林素梅夫妻與三位子女積極投入農牧循環，將畜牧廢水轉入農田澆灌，固體糞渣以無臭方式堆肥，翻轉畜牧場髒臭印象。

    固體糞渣堆肥 翻轉髒臭印象

    七十歲的張重興在口蹄疫重創仔豬需求時，逐步改建高床飼養模式與水濂密閉式豬舍，朝現代化養豬邁進。

    二○一五年起，配合推動畜牧糞尿資源化政策，張家陸續將畜牧廢水施灌自家農田，固體糞渣也以無臭方式堆肥，畜牧場從沼液沼渣處理到最終再利用的一貫化流程，成為嘉縣推動畜牧業循環經濟示範場。目前已能有效利用糞尿提高沼氣產量，以模組化發電機組發電，賣電給台電。

    張家第三代近年陸續加入家族養豬行列，長子、台大畜產系碩士張益銘攜手弟妹，將養豬場改成全場負壓式水濂棟舍，透過科學數據分析控管，大幅提升豬隻育成率和出豬周轉率。

    張家第三代唯一女生張嘉琪說，農牧循環是台灣養豬邁向永續發展願景，期待更成熟的智慧養殖，有效減輕人力負荷。

    熱門推播