豬二代陳聖瑋 用AI掀起豬圈革命

青農陳聖瑋以機械背景研發出的智養精餵系統。（陳聖瑋提供）

2025/08/18 05:30

記者蔡宗勳／專訪

嘉縣卅四歲「豬二代」陳聖瑋發揮機械、動物科學雙學士專業知能，研發智能餵飼系統，日前以「豬圈裡的數據革命：用AI重新定義畜牧場的價值鏈」主題，獲中華民國農會舉辦「全國農業達人選拔大賽」亞軍。談起十年養豬人生，陳聖瑋說：「我不只是『養豬工』，而是在打造下一代智慧農業新模式」。

精準餵養 體態更健康

陳聖瑋讀逢甲大學機械系時，父親意外受傷致半身不遂，他課餘回家協助養豬，越深入也越發現養豬工作蘊藏極高專業。十年前，他決定以養豬為業後，又到嘉義大學研讀動物科學系，在飼料廠出資支持下，多次到歐美取經研發母豬智能餵飼系統，利用電腦監控依每頭母豬需求進行精準餵養，還可少量多餐，維持體態更健康。

他研發的智能餵飼系統已有八家畜牧場使用、十家預約等候。陳聖瑋笑著說：「養豬科技化讓我覺得自己不再只是『養豬工』，養起豬來輕鬆很多，豬隻也能健康快樂成長。台灣豬肉風味好，走外銷高端市場有一定競爭力，讓人對未來充滿期待」。

「豬二代」青農陳聖瑋大學機械系畢業，為了養豬又去讀了動物科學系。（陳聖瑋提供）

