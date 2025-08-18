為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    仔豬育成率不到8成 農業部找解方

    為解決仔豬育成率問題，農業部已組成專案小組，定期進行產業現況檢討。（記者林宜樟攝）

    2025/08/18 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣成亞洲唯一三大豬病非疫區，毛豬平均交易價每公斤也飆破百元，屢創歷史新高價，但目前最大問題是豬隻育成率略低，豬源不足。

    組專案小組 定期檢討產業現況

    目前國內豬隻育成率不到八成，農業部畜牧司司長李宜謙表示，為解決仔豬育成率問題，該部已組成專案小組，對疫病、疫苗及飼養管理等分工，定期進行產業現況檢討，並加強邊境檢疫，以防堵生病種豬進入國內。

    台灣冷凍肉品工業同業公會理事長許嘉麟表示，豬價高除小豬受下痢、藍耳病等影響育成率，整體豬隻量較少也影響外銷，未來能否打開國際市場，仍須回歸豬肉品質與特色，不能僅靠行銷包裝。

    許嘉麟舉西班牙伊比利豬為例，打著吃榛果長大，肉質有特殊風味，專攻高端市場。台灣豬有部分品牌也是透過飼料管理或品種營造特色，如台灣本土黑豬或香草豬等，「有特色有品質才有價值，消費者才會願意長久買單」。

    專家建議營造特色 打進國際

    台灣豬若重返日本市場，許嘉麟認為，能走的還是冷藏肉品質路線，因凍肉難以跟規模飼養的美豬、加拿大豬競爭。國內養豬規模不易擴大，「一說要擴大養豬場，社區立刻包圍抗議！」

    腰內肉有機會成為輸日主力

    許嘉麟表示，只要有完整冷鏈搭配屠宰技術，豬肉冷藏四十天以上沒問題，若走快速船運到日本，扣掉船期，在超市通路還有一個月販售期間，當地炸豬排愛用的大小里肌肉，每隻豬僅一公斤多，在台灣較不被青睞的冷藏小里肌（腰內肉），有機會成為輸日主力品項。

