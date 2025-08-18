台灣豬拚外銷 產量不足成隱憂／農業部：確保國內糧食安全下 採政策性出口

現代化養豬場環境乾淨。（記者林宜樟攝）

2025/08/18 05:30

記者林宜樟、丁偉杰、楊媛婷／專題報導

世界動物衛生組織（WOAH）今年五月宣布台灣列傳統豬瘟非疫區，也是亞洲唯一三大傳統豬病（非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟）非疫區。業者樂觀期待出口，但學者認為供應內需仍不足，重返外銷，需拚產量。農業部則指出，確保國內糧食安全下，外銷將採「政策性出口」，以高端市場為目標。

無腥騷、肥瘦適當口感好

嘉義大學動物科學系教授林炳宏直言，台灣豬基因育種成功，公仔豬出生後即去勢（閹割生殖器），豬肉無腥騷味且肥瘦比例適當，口感好，受華人生鮮市場歡迎，但一年養五百多萬頭僅滿足九成內需市場，另一成要從國外進口，「重返外銷，需拚產量」。

嘉縣養豬事業發展協會理事長林志達說，國產豬經過卅多年改良，目前主流為三品種肉豬（LYD Hog），透過藍瑞斯、約克夏及杜洛克三品種配種雜交，肉質無腥騷味，遠勝國外豬肉。

銷往菲、星 展開輸日談判

台灣生鮮豬肉可輸往菲律賓，也重返新加坡市場，農業部更已展開輸日談判。林志達說，暌違十五年，台灣豬今年再度進軍新加坡，顯示具競爭力，但還要導入智慧養殖、建立產銷履歷驗證，才能贏得國際市場信賴。

養豬場轉型 提升規模、飼養效率

農業部統計，台灣在一九九七年口蹄疫爆發前，主要外銷日本，年產值五五○至六○○億。口蹄疫爆發後至去年十一月，養豬場數已減少五分之四，剩五六六四場，飼養頭數腰斬，約五二○．七萬頭，年產值約八五一億元。

嘉縣府農業處長許彰敏表示，小規模養豬戶陸續退出市場，養豬業結構逐漸調整。業界人士說，台灣豬在國內供不應求，欲重返外銷首要工作為養豬場轉型升級，提升規模與飼養效率。

林炳宏說，國內養豬產業有企業化趨勢，環保、污染防治均提升，但產業缺工，除農業部媒合人力外，應透過智慧科技養殖的自動灑水沖洗、自動餵料等彌補人力不足。

農業部畜牧司司長李宜謙表示，在確保國內糧食安全原則下，外銷將採取「政策性出口」，以高端市場為目標。至於擴大規模，因養豬場被視為鄰避設施而遭遇許多困難，將持續輔導升級，防治臭味並處理污水，盼翻轉民眾印象。

全國養豬場數量變化

