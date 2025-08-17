（新北）中和青創基地 邀插畫家KAIMIN駐點

插畫家林凱民（KAIMIN）（左）日前為新北市長侯友宜完成似顏繪。（記者翁聿煌攝）

2025/08/17 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區青創藝文基地首邀知名插畫家林凱民（KAIMIN）駐點，新北市青年局指出，林凱民的專長為插畫、電腦繪圖，擅長以圖像說故事，筆下主角「花生John」擁有獨特外型與神情，KAIMIN具備多年專業插畫與原創實力，多次參與國際展覽並與品牌合作，兼具藝術性與商業市場潛力。

青年局表示，中和青創藝文基地八月起安排多項課程及展覽，KAIMIN將於八月廿七日至卅一日中午十二點至晚上八點，舉辦展覽《歐唄裘》，取自台語「隨意笑」的諧音，象徵自由書寫與對生活的輕盈回應，展覽將以黑白線條構成全系列作品。

八月卅日及卅一日下午一點到五點，KAIMIN老師舉行「似顏繪—歐唄煨」活動，免費提供每天卅名似顏繪名額，畫風跟展覽風格一樣，只有黑白色，人物風格為幽默搞笑畫風，畫裡的每個人，都是歡笑的表情。

八月廿四日有手作課程「敲字幸運手繩」，總共有五場次，活動內容以黃銅、棉繩、天然礦石為主要材質，體驗手感鋼印敲字，親手敲下美麗的字句、秘密數字、顏文字。

