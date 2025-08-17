（新北）雙和醫院急診室塞爆 醫曝護病1：13

2025/08/17 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕有網友貼文指衛福部立雙和醫院白班醫師上班時張貼公告「本急診目前護病比一：十三，若不耐久可以到附近其他急診（永耕、慈濟）就醫」引發熱議，驚動衛福部長邱泰源；雙和醫院緊急回應，急診室沒有護病比限制，該名醫師只是想告訴看診民眾人潮擁擠，期待民眾體諒，情況緩解即撤除。

院方︰擁擠情況緩解即撤貼文

雙和醫院表示，上週通報消防局滿床次數已達廿二次，新北地區醫學中心最壅塞的；網友昨轉貼社群媒體上的貼文，說白班醫師一上班就貼公告，指衛福部護病比標準白班一：六，本急診目前護病比一：十三，若不耐久可以到附近其他急診（永耕、慈濟）就醫，引發網友熱烈討論。

雙和醫院聲明指出，急診就診民眾與等待住院病患人數是動態變化，急診壅塞時，民眾會頻繁詢問醫護人員需等待的時間，為避免影響醫療品質，才張貼相關文宣期待民眾體諒。

院方指出，去年急診就醫總人數八五七九四人次，今年一至七月急診就醫已超過五萬人次，通報消防局滿床次數已達廿二次，加上急診醫療必須依照檢傷處理原則，優先搶救危急病人，民眾候診時間可能會超出預期，目前正積極充實護理人力，希望民眾體諒，依照醫療分級分流原則選擇就醫場域。

