為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    （新北）雙和醫院急診室塞爆 醫曝護病1：13

    2025/08/17 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕有網友貼文指衛福部立雙和醫院白班醫師上班時張貼公告「本急診目前護病比一：十三，若不耐久可以到附近其他急診（永耕、慈濟）就醫」引發熱議，驚動衛福部長邱泰源；雙和醫院緊急回應，急診室沒有護病比限制，該名醫師只是想告訴看診民眾人潮擁擠，期待民眾體諒，情況緩解即撤除。

    院方︰擁擠情況緩解即撤貼文

    雙和醫院表示，上週通報消防局滿床次數已達廿二次，新北地區醫學中心最壅塞的；網友昨轉貼社群媒體上的貼文，說白班醫師一上班就貼公告，指衛福部護病比標準白班一：六，本急診目前護病比一：十三，若不耐久可以到附近其他急診（永耕、慈濟）就醫，引發網友熱烈討論。

    雙和醫院聲明指出，急診就診民眾與等待住院病患人數是動態變化，急診壅塞時，民眾會頻繁詢問醫護人員需等待的時間，為避免影響醫療品質，才張貼相關文宣期待民眾體諒。

    院方指出，去年急診就醫總人數八五七九四人次，今年一至七月急診就醫已超過五萬人次，通報消防局滿床次數已達廿二次，加上急診醫療必須依照檢傷處理原則，優先搶救危急病人，民眾候診時間可能會超出預期，目前正積極充實護理人力，希望民眾體諒，依照醫療分級分流原則選擇就醫場域。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播