    首頁　>　生活

    新北長照缺人力 個案負荷量超標

    根據審計部新北審計處報告，去年照管人力實際進用一三九人，缺額九十一人為近三年最高。（新北市衛生局提供）

    根據審計部新北審計處報告，去年照管人力實際進用一三九人，缺額九十一人為近三年最高。（新北市衛生局提供）

    2025/08/17 05:30

    19照管分站人均服務逾200件 衛局︰進用率近8成 並跨區調度

    〔記者羅國嘉／新北報導〕高齡化社會長照服務需求增加，但新北市審計處報告顯示，二○二四年照管人力實際進用一三九人，缺額九十一人為近三年最高，部分分站個案負荷超標，且部分學區仍無日照中心或家庭托顧場地，資源分布失衡，影響醫療量能。衛生局表示，目前照管專員進用率近八成，除跨區調度並委託專業團體複評，日照中心僅剩三處偏鄉待設置，全市已建一一四處。

    去年照管員缺額91人 近3年最高

    審計處指出，經統計二○二四年轄內廿四個照管分站照管專員平均服務個案數，其中除雙溪分站無照管專員，其餘各分站平均服務個案數從一一一至七四七件不等。除石碇、烏來、坪林、石門等四個分站照管專員平均負責個案量小於二百件外，其餘十九個分站負荷量均遠高於行政院建議一名照管員服務一五○件至二百件標準。

    泰山分站 待複評案件年增840件

    審計處說，以泰山分站為例，照管專員進用率僅三十三．三％，是全市最低，待複評案件更比前一年暴增八四○件，年增率高達四五九％，顯示現行人力輪調制度難以有效平衡各分站工作量；另市府雖推動「一學區一日照中心」政策，但在七十九個國中學區中，像尖山國中學區尚無日照中心，欽賢及坪林學區也缺乏家庭托顧場地，長照資源仍待補強；至於失智照護，九個衛生所轉介率未達標，鶯歌區更有四項指標落後。

    部分學區 無日照或家庭托顧場地

    衛生局高齡及長期照顧科長侯嘉玲表示，目前照管專員進用率近八成，市府除跨區調度外，並委託專業團體辦理複評，以減輕負擔；日照中心方面，僅剩三處偏鄉尚在規劃，其餘均已完成設置，全市已達一一四處，超過中央規定的一學區一日照標準；在失智照護上，截至今年七月已轉介逾一八○○人，較去年同期成長七％，將持續提升服務量能與品質。

    議員鄭宇恩強調，衛生局應檢討現行制度，適度補足人力並提供完善配套，才能真正支持第一線工作，提升新北市整體長照及公共衛生服務品質。

