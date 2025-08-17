花蓮9月國旅團獎勵 每人每晚500元

六十石山金針花季可持續到十月，山上也有天空之鏡的美景。（富里鄉公所提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮自去年地震後旅遊人次大受影響，縣府今年五月起針對旅行社業者推永續遊花蓮獎勵專案，鼓勵旅行社招徠外籍旅客組團遊花蓮，最高可申請每人四千元，截至目前發出超過二百萬元。縣府觀光處指出，暑假過後九月起推出國旅團與機加酒獎勵方案，旅行社安排一團十二人以上、在花蓮至少住兩晚，每人每晚獎勵五百元，每人最高兩千元。

花蓮六十石山、赤科山金針花季預估可持續到十月，本月廿三日七星潭舉辦經典IP小王子「花蓮星光音樂會市集」及星空導覽，十月則有太平洋國際龍舟節、十一月起太平洋溫泉季接力登場，除了辦活動之外也推出獎勵旅遊方案。

縣府觀光處表示，結合香港快運班機每週都有航班從香港直飛花蓮，今年五月起推出「永續遊花蓮 」專案，旅行社只要安排外籍人士十二人以上，在花蓮住宿至少兩晚，並前往縣府指定的旅遊景點，最高可申請每人四千元的獎勵金，至今已核定超過二百萬元獎勵金。

縣府進一步規劃九月推出「國內旅客團遊花蓮獎勵方案」或「花蓮直航機加酒獎勵行程方案」，國旅團須滿十二人以上；機加酒方案是由香港、台北、台中、高雄等地直飛花蓮，至少在花蓮住宿兩晚，每人每晚有五百元獎勵，最高每人補助兩千元，出團時間限定九月一日至卅日，且每間旅行社獎勵上限十五萬元。

