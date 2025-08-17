為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮9月國旅團獎勵 每人每晚500元

    六十石山金針花季可持續到十月，山上也有天空之鏡的美景。（富里鄉公所提供）

    六十石山金針花季可持續到十月，山上也有天空之鏡的美景。（富里鄉公所提供）

    2025/08/17 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮自去年地震後旅遊人次大受影響，縣府今年五月起針對旅行社業者推永續遊花蓮獎勵專案，鼓勵旅行社招徠外籍旅客組團遊花蓮，最高可申請每人四千元，截至目前發出超過二百萬元。縣府觀光處指出，暑假過後九月起推出國旅團與機加酒獎勵方案，旅行社安排一團十二人以上、在花蓮至少住兩晚，每人每晚獎勵五百元，每人最高兩千元。

    機加酒也適用 1人最高補助2千

    花蓮六十石山、赤科山金針花季預估可持續到十月，本月廿三日七星潭舉辦經典IP小王子「花蓮星光音樂會市集」及星空導覽，十月則有太平洋國際龍舟節、十一月起太平洋溫泉季接力登場，除了辦活動之外也推出獎勵旅遊方案。

    縣府觀光處表示，結合香港快運班機每週都有航班從香港直飛花蓮，今年五月起推出「永續遊花蓮 」專案，旅行社只要安排外籍人士十二人以上，在花蓮住宿至少兩晚，並前往縣府指定的旅遊景點，最高可申請每人四千元的獎勵金，至今已核定超過二百萬元獎勵金。

    縣府進一步規劃九月推出「國內旅客團遊花蓮獎勵方案」或「花蓮直航機加酒獎勵行程方案」，國旅團須滿十二人以上；機加酒方案是由香港、台北、台中、高雄等地直飛花蓮，至少在花蓮住宿兩晚，每人每晚有五百元獎勵，最高每人補助兩千元，出團時間限定九月一日至卅日，且每間旅行社獎勵上限十五萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播