    首頁　>　生活

    蘭陽媽祖快閃賜福 櫃姐幫點妝噴香水

    宜蘭南方澳進安宮天后媽祖巡禮百貨公司，代理縣長林茂盛（前）、業者李莉莉為媽祖點妝。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭南方澳進安宮天后媽祖巡禮百貨公司，代理縣長林茂盛（前）、業者李莉莉為媽祖點妝。（宜蘭縣府提供）

    2025/08/17 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕「蘭陽媽祖文化節」將於九月廿六至廿八日登場，一連三天舉辦海、陸遶境活動，來自南方澳進安宮、被信眾稱為「林小姐」的天后媽祖，昨天在宜蘭新月廣場快閃賜福，吸引民眾搶拍，還有櫃姐為媽祖「點妝見客」噴香水，誠意十足。

    蘭陽媽祖文化節今年由宜蘭縣政府和南方澳進安宮舉辦，近日陸續為活動暖身，昨天到新月廣場快閃賜福，遊客見狀紛紛合十參拜，索取限量「宮徽手帕」及平安符，祈求將平安帶回家。

    天后媽祖搭乘鑾轎閃亮進場，現場鑼鼓齊鳴超級熱鬧，旗隊、千順將軍也全員出動。櫃姐見天后到來，還親自上前噴香水，百貨業者李莉莉則幫忙點畫眉彩，象徵媽祖風華降臨、福氣盈門。

    宜蘭縣政府民政處表示，這波文化熱潮將一直延續到九月，屆時三天活動將邀請全台十六座媽祖宮廟齊聚，目前也推出「集章趣」加碼好康，遶境全程參與並集滿五處紀念章，就可兌換紀念品，包括手提袋、特產及平安符等。

    宜蘭縣府也與海洋委員會海巡署合作，邀請三千噸級海岸巡防艦「宜蘭艦」，擔任海上遶境護衛大任，九月廿五日下午二點至五點停泊蘇澳港十一號碼頭，開放參觀。

