樸仔媽慈善會 助嘉市火災戶度難關

2025/08/17 05:30

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕「嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會」結合保險業者，每年捐助低收入戶微型保險保費兩千萬元，降低弱勢家庭因失能、身故經濟負擔，另推動嘉義縣、市低收入戶微型火災保險，本月十二日嘉市新建街民宅火警，其中兩戶低收入戶住宅及租屋處付之一炬，經由微型保險，提供理賠金、生活用品、住宿飯店等補助，幫助火災戶度過難關。

嘉義縣長翁章梁昨出席樸仔媽慈善會會員大會，頒發感謝狀給慈善會理事長蔡承宗，感謝慈善會善舉。翁章梁表示，感謝樸仔媽慈善會及嘉市福安王爺慈善會、嘉縣慈善團體聯合協會等民間單位提供微型保險，對象包含六歲至未滿六十五歲低收入戶、中低收入戶或領有緊急弱勢兒少生活扶助等，為弱勢戶遇困境時帶來希望。

請繼續往下閱讀...

蔡承宗說，去年十二月起，推動嘉義縣、市低收入戶微型火災保險，今年八月起，嘉縣低收入戶微型保險保額從卅萬提高至五十萬元。

此外，國際扶輪三四七○地區嘉義和平扶輪社昨在嘉市文化局前廣場舉辦「愛在管樂．慈愛音樂會」，邀請約二百位弱勢學童觀賞，並由麗嚴教育福利服務協會提供餐飲，各扶輪社友凝聚愛心共同捐贈四十萬元予中華台北特奧會，表達支持身心障礙運動員。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法