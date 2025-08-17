為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    協助嘉南災後復原 環境部進駐嘉縣調度

    環境部昨成立「災後復原南部辦公室」，將加速地方政府災後清理作業。（記者王善嬿攝）

    環境部昨成立「災後復原南部辦公室」，將加速地方政府災後清理作業。（記者王善嬿攝）

    2025/08/17 05:30

    做為丹娜絲等風雨後復建工作指揮與協調樞紐 加速整頓 運作至少半年

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕環境部昨在嘉義縣環保局揭牌成立「災後復原南部辦公室」，協助嘉義縣、市及台南市在丹娜絲颱風、○七二八豪雨及楊柳颱風災後，民宅、畜牧場、光電板案場毀損的石綿瓦、光電板等事業廢棄物清理及環境復原工作。環境部長彭啓明昨巡檢廢棄光電板義竹新庄滯洪池暫置場時說重話，若業者在本月十九日前仍未改善，將持續開罰。

    彭啓明：廢棄光電板場未改善 再罰300萬

    彭啓明與嘉義縣長翁章梁等人昨為「災後復原南部辦公室」揭牌，辦公室配置四人，至少運作半年，由環境部常務次長沈志修擔任主任，做為災後環境復原指揮與協調樞紐，聯繫調度協助地方政府加速災後廢棄物清理及環境復原工作。

    彭啓明說，南部辦公室首要目標為加強廢棄光電板清運，其中一間外商營運的光電板案場，將光電板、浮台等事業廢棄物非法暫存在義竹新庄滯洪池、鹿草荷苞嶼滯洪池兩處農地，業者竟在現地破碎浮板，且未覆蓋，違反廢清法，已各開罰三百萬元，要求限期改善，本月十九日前若仍未改善，將由嘉縣環保局各再罰三百萬元。

    近7千公噸石綿瓦 預計半年清除

    彭啓明說，嘉縣廢棄光電板滯洪池暫置場，經水質連續檢測三次，未測出重金屬，也無污染；新庄滯洪池暫存場日前有民眾發現流出紅棕色液體，經檢測未檢出油質，雖驗出微量的砷與略高的化學需氧量，係因溪洲村土質含砷與腐植質有關。

    彭啓明說，台南與嘉縣預計清理近七千公噸石綿瓦，一般房屋石綿瓦約二至三個月內清除，然而部分民宅產權複雜或無人居住，無法立即作業，預計約需半年完成清除。

    翁章梁表示，南部辦公室設立後盼能加速資源調度與決策，及時提出適當決策，有助災區家園復原作業。

