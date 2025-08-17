為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    歷史建築原西螺街長宿舍整修 規劃西螺「客」廳

    雲林縣歷史建築「原西螺街長宿舍」修復進度75％，預計年底完工。（雲林縣府提供）

    雲林縣歷史建築「原西螺街長宿舍」修復進度75％，預計年底完工。（雲林縣府提供）

    2025/08/17 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林歷史建築「原西螺街長宿舍」，去年七月動工修復，預計今年十一月完工，縣府將移交給鎮公所營運，盼成為人文歷史新據點。鎮長廖秋萍表示，將規劃為西螺「客」廳，傳達詔安客家之美，更闡述西螺行政史。

    11月完工 呈現詔安客文化和在地行政史

    位於西螺鎮中心的街長宿舍一九三七年落成，一九六三年成為公所職員宿舍，直至二○○四年職員搬遷後便閒置，縣府二○一六年公告登錄歷史建築，因建築主體出現屋頂塌陷、建體構造不穩等問題，去年獲客委會補助二七九四多萬進行修復工程。

    文觀處長陳璧君表示，修復工程保留原有構造與歷史工法，重現編竹夾泥牆、雨淋板等特色，同時增設無障礙設施、衛浴與廚房，讓其更具歷史價值與現代便利設施，未來可以導入商業營運，預計今年十一月完工後將由鎮公所維護管理。

    廖秋萍表示，街長宿舍目前構想將展覽有關於西螺行政歷史，由於西螺是詔安客家人聚集地，因此將呈現出詔安客文化之美，也考慮將部分空間委外經營打造輕食空間，搭配宿舍外庭院，讓民眾走進場域就可享受歷史場域的氣氛。

    陳璧君說，螺陽文教基金會曾於二○一六年在基地打造泡腳池，在國際志工與藝術家參與下以七彩馬賽克拼貼出花朵，搭配休憩座椅與原生植栽，未來遊客可在古蹟旁享受閒適時光。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播