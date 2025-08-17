歷史建築原西螺街長宿舍整修 規劃西螺「客」廳

雲林縣歷史建築「原西螺街長宿舍」修復進度75％，預計年底完工。（雲林縣府提供）

2025/08/17 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林歷史建築「原西螺街長宿舍」，去年七月動工修復，預計今年十一月完工，縣府將移交給鎮公所營運，盼成為人文歷史新據點。鎮長廖秋萍表示，將規劃為西螺「客」廳，傳達詔安客家之美，更闡述西螺行政史。

11月完工 呈現詔安客文化和在地行政史

位於西螺鎮中心的街長宿舍一九三七年落成，一九六三年成為公所職員宿舍，直至二○○四年職員搬遷後便閒置，縣府二○一六年公告登錄歷史建築，因建築主體出現屋頂塌陷、建體構造不穩等問題，去年獲客委會補助二七九四多萬進行修復工程。

文觀處長陳璧君表示，修復工程保留原有構造與歷史工法，重現編竹夾泥牆、雨淋板等特色，同時增設無障礙設施、衛浴與廚房，讓其更具歷史價值與現代便利設施，未來可以導入商業營運，預計今年十一月完工後將由鎮公所維護管理。

廖秋萍表示，街長宿舍目前構想將展覽有關於西螺行政歷史，由於西螺是詔安客家人聚集地，因此將呈現出詔安客文化之美，也考慮將部分空間委外經營打造輕食空間，搭配宿舍外庭院，讓民眾走進場域就可享受歷史場域的氣氛。

陳璧君說，螺陽文教基金會曾於二○一六年在基地打造泡腳池，在國際志工與藝術家參與下以七彩馬賽克拼貼出花朵，搭配休憩座椅與原生植栽，未來遊客可在古蹟旁享受閒適時光。

