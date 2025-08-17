災屋媒合修繕 陳金德：拚9月底前完工

協助家園重建，政府部會和協力廠商投入佳里區修繕。（記者楊金城攝）

2025/08/17 05:30

6百億元特別預算立法院通過 可加速後續重建工作

〔記者楊金城／台南報導〕行政院雲嘉南災後復原前進指揮所和台南市政府調集營造廠商持續推進屋損修繕，指揮官陳金德昨天表示，丹娜絲颱風及七二八豪雨災後重建特別條例編列六百億元特別預算已獲立法院通過，將力拚九月底前完成所有媒合的屋損修繕，以加速後續各項重建工作。

請繼續往下閱讀...

台南已完工59戶 修繕廠商291家

台南市府統計，至今受理屋損慰助金申請約三萬七千戶，其中損壞達廿平方公尺以上者約二．一萬戶，是政府協助媒合修繕對象，目前訪查約二萬戶，除一八五戶申請拆除，因已自行修繕、洽談民間廠商、無居住急迫、空屋、有特定屬意廠商等約一．七萬戶無需媒合修繕；登記媒合意願二九二○戶，接洽二五一五戶，完成簽約三四八戶、施工中九十二戶、完工五十九戶，投入修繕廠商二九一家。

多家企業與民間團體 助免費修繕

對低收入、中低收入戶、身障、獨居和經濟弱勢的邊緣戶，包括後壁、北門、學甲、七股、下營、新營、佳里等公所媒合企業與民間團體免費修繕，各部會和營造廠商更主動認養免費修屋，其中，中鼎集團投入一千萬無償認養四十戶災屋，鹽水區十一家修繕廠商認養八戶，昨天又有台灣守善義工團協會媒合九舜營造免費修繕災屋。

弱勢戶擬「一戶一社工」專案協助

陳金德近日前往白河、下營、安南區和嘉義水上關心災屋免費修繕，肯定廠商不僅展現企業社會責任，也為受災居民注入重返家園的希望與動力；指揮所將要求南市府加速完成剩餘受損房屋的訪查，強化媒合效率，對弱勢戶必要時建立「一戶一社工」專案協助。

在新營區，公所與高速公路局、協力廠商協助弱勢戶修繕，區長陳宏田說，災屋修繕不僅是房屋補強，更是民眾生活重建與安全保障的重要一環，呼籲更多企業、社團認養；市長黃偉哲指出，弱勢戶在最困難的時候，有人願意伸出援手，真的感覺很溫暖。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法