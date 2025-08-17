蔥價飆漲 基隆知名蔥油餅店「放暑假」

2025/08/17 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕颱風加上連日豪大雨，南部蔬菜產區都被水淹沒或造成蔬菜水傷，菜價量少價高，蔥的價格近日來也翻倍漲，令不少靠蔥為材料的小吃店吃不消，基隆知名的蔥油餅業者乾脆「放暑假」，讓不少遊客撲空。

基隆蔬菜公會理事長楊明偉說，最近菜量少價格貴，小吃店受到影響不小，尤其是蔥，一般的蔥價一把二公斤漲到四、五百元，宜蘭三星蔥二公斤飆到六、七百元左右，以蔥為主要材料的業者吃不消。但現在普遍物價上漲，店家不敢再漲價，有的會減用一點，有的乾脆休息，他的客戶約七成「放暑假」去了，有的趁機帶員工去旅遊。

在基隆開業超過五十年的知名蔥油餅店，近日也公告公休十天，許多遊客撲空，還有不少老顧客在店前徘徊；在西定路經營超過廿年的小館是少數營業的店家，業者陳慶誠說，成本漲太多，但不忍心看著吃習慣的老顧客失望，還是繼續開店營業；有些店家無法吸收高漲的成本，就停止供應部分品項，或者是休息。

民眾表示，現在菜價和蔥價飆漲，能夠吃到蔥油餅不漲價，真的是佛心，也希望菜價能儘快回穩。

