為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆54校裝太陽能板 38％屋頂滲漏促改善

    基隆市學校屋頂裝置太陽能板，有多所學校陸續發生屋頂滲漏。（記者盧賢秀攝）

    基隆市學校屋頂裝置太陽能板，有多所學校陸續發生屋頂滲漏。（記者盧賢秀攝）

    2025/08/17 05:30

    審計室要求市府檢討 教育處︰已10校完成修繕

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市推廣綠色能源，五十四所國中小學都在屋頂設置太陽能板，建置比率百分百，但審計部基隆市審計室調查發現，其中卅八％的學校屋頂有滲漏情形，要求市府檢討改善。市府教育處表示，已有十校完成修繕，其他學校尚在處理中。

    裝設能源板 每年收回饋金1300萬

    基隆審計室報告指出，五十四所學校屋頂統一租給光電業者裝設太陽能板，每年收取回饋金一千三百萬元，但近來陸續發現屋頂有滲漏，總共有廿一所學校漏水，教育處委託基隆市建築師公會勘查確認，並請廠商修繕，但未明定改善完成期限。

    審計室今年也會同教育處到正濱國中及暖暖高中兩所學校抽查，屋頂的防水隔熱設施損壞及滲漏，要求市府督促檢討改善。

    依照契約 不得影響建物結構安全

    審計室指出，依照契約屋頂設置太陽光電發電系統後，不得影響建物結構安全、原有設備及造成屋頂毀損滲漏，太陽光電模組支撐架基座安裝時，應避免損及防水隔熱等建築或設施，如造成損壞應負完全修復責任。

    教育處表示，搭配班班有冷氣政策，推動「校園裝設太陽光電系統」，開放全市國中小校舍屋頂設太陽能光電系統，全市各國中小學共建置太陽能光電板八萬六千多平方公尺，售購綠電可收回饋金廿一％，全數供學校作為改善學校設備。

    市府委託技師進行漏水點鑑定

    目前已要求廠商完成十校修繕，後續尚有滲漏水的學校，市府除委託專業技師進行建物漏水點鑑定，是因設太陽能板後漏水或是建物老舊滲漏，並委託律師依契約內容釐清修繕權責，陸續請廠商修繕，如廠商未修繕市府將動支履約保證金自行修繕，修繕費用不足部分另向廠商求償。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播