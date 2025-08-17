基隆54校裝太陽能板 38％屋頂滲漏促改善

基隆市學校屋頂裝置太陽能板，有多所學校陸續發生屋頂滲漏。（記者盧賢秀攝）

2025/08/17 05:30

審計室要求市府檢討 教育處︰已10校完成修繕

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市推廣綠色能源，五十四所國中小學都在屋頂設置太陽能板，建置比率百分百，但審計部基隆市審計室調查發現，其中卅八％的學校屋頂有滲漏情形，要求市府檢討改善。市府教育處表示，已有十校完成修繕，其他學校尚在處理中。

請繼續往下閱讀...

裝設能源板 每年收回饋金1300萬

基隆審計室報告指出，五十四所學校屋頂統一租給光電業者裝設太陽能板，每年收取回饋金一千三百萬元，但近來陸續發現屋頂有滲漏，總共有廿一所學校漏水，教育處委託基隆市建築師公會勘查確認，並請廠商修繕，但未明定改善完成期限。

審計室今年也會同教育處到正濱國中及暖暖高中兩所學校抽查，屋頂的防水隔熱設施損壞及滲漏，要求市府督促檢討改善。

依照契約 不得影響建物結構安全

審計室指出，依照契約屋頂設置太陽光電發電系統後，不得影響建物結構安全、原有設備及造成屋頂毀損滲漏，太陽光電模組支撐架基座安裝時，應避免損及防水隔熱等建築或設施，如造成損壞應負完全修復責任。

教育處表示，搭配班班有冷氣政策，推動「校園裝設太陽光電系統」，開放全市國中小校舍屋頂設太陽能光電系統，全市各國中小學共建置太陽能光電板八萬六千多平方公尺，售購綠電可收回饋金廿一％，全數供學校作為改善學校設備。

市府委託技師進行漏水點鑑定

目前已要求廠商完成十校修繕，後續尚有滲漏水的學校，市府除委託專業技師進行建物漏水點鑑定，是因設太陽能板後漏水或是建物老舊滲漏，並委託律師依契約內容釐清修繕權責，陸續請廠商修繕，如廠商未修繕市府將動支履約保證金自行修繕，修繕費用不足部分另向廠商求償。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法