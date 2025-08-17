《發布會沒通知媒體》政風處搞烏龍 簡舒培批北市府螺絲鬆

台北市政風處在13日舉辦廉政短影音發布會，邀請啦啦隊員李多慧參加，但當天卻未聯繫市政記者到場，引發議員批評。（資料照）

2025/08/17 05:30

政風處︰未委託府內其他單位通知

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政風處日前邀請知名啦啦隊員李多慧拍攝廉政短片並進行記者發布會，卻發生聯絡烏龍而沒有媒體到場，台北市議員簡舒培質疑北市府螺絲掉滿地，媒體事務組淪台北市長蔣萬安個人經紀公司。媒事組未做回應；市府副發言人魏汶萱說，活動由政風處辦理並對外說明；政風處昨再表示，活動由該處督導廠商辦理，沒有委託府內其他單位通知媒體。

政風處十三日在市政府一樓大廳舉辦「Taipei．廉你都會」短影音發布會，總契約金額一二○萬元；本報記者接獲投訴指活動沒有記者到場，有浪費公帑之嫌。政風處第一時間坦承無人到場報導，並稱有透過「北市府媒體聯絡LINE群組轉知市府媒體記者」，但被多家媒體打臉說未收到通知後，改口坦承疏失。

請繼續往下閱讀...

議員︰媒事組淪蔣萬安經紀公司

簡舒培認為，政風處非對外單位，任何公開活動訊息必定要透過媒事組協助對外發布，根據政風處的說法是有告知市府對外單位，卻還是開了一個幾乎沒有記者的記者會？花了一二○萬、找了名人宣傳的案子，市府理應協助宣傳，到底市府的媒宣單位是負責宣傳台北市政府，還是只做為蔣萬安的經紀公司？

對簡舒培的質疑，媒事組未做回應；副發言人魏汶萱說，活動由政風處辦理並對外說明；政風處昨表示，活動由該處督導廠商辦理，沒有委託府內其他單位通知媒體。至於執行技巧要精進的部分，將持續督導得標廠商優化。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法