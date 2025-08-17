為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市科技執法半數不舉發 交大︰強化覆核

    台北市近三年科技執法共一二七萬多件，人工覆核後高達五十八萬餘件「不舉發」，比例近五成，被審計報告點出檢討。 （資料照）

    台北市近三年科技執法共一二七萬多件，人工覆核後高達五十八萬餘件「不舉發」，比例近五成，被審計報告點出檢討。 （資料照）

    2025/08/17 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市二○二二至二○二四年科技執法一百廿七萬多件，人工審核後有五十八萬餘件「不舉發」，比例近五成。審計報告指警察局未列管不舉發原因，且舉發的案件沒有明確判斷基準，不同人員審核有不同結果。北市交通大隊昨日說明，不舉發原因多屬執行公務，以及事故車、故障車等，今年不舉發比率三成二已顯著下降，也將強化覆核機制。

    依據北市科技執法案件舉發流程，科技執法設備自動辨識違規，將影像資料自動傳送至後端違規E化系統，由員警審核，確認符合告發要件無誤後辦理舉發作業，並傳送案件入案、製單及寄送程序。

    審計報告指出，警察局違規E化系統無欄位記錄不舉發原因，無法就原因有相關分析，有待檢討。而舉發要件未明確規範判斷基準，審核、入案程序未有覆核程序，易發生如救護車、消防車等執行公務未禮讓行人等雷同違規，因不同人員審核而有不同結果。

    交大指出，不舉發原因多屬執行公務或具爭議，如事故車、故障車、閃避他車、配合警察義交指揮、道路施工及交通工程不當等；今年一至七月，不舉發佔比已顯著下降到卅二．一％，將持續加強審認機制，維護執法品質及公信力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播