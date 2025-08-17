北市科技執法半數不舉發 交大︰強化覆核

台北市近三年科技執法共一二七萬多件，人工覆核後高達五十八萬餘件「不舉發」，比例近五成，被審計報告點出檢討。 （資料照）

2025/08/17 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市二○二二至二○二四年科技執法一百廿七萬多件，人工審核後有五十八萬餘件「不舉發」，比例近五成。審計報告指警察局未列管不舉發原因，且舉發的案件沒有明確判斷基準，不同人員審核有不同結果。北市交通大隊昨日說明，不舉發原因多屬執行公務，以及事故車、故障車等，今年不舉發比率三成二已顯著下降，也將強化覆核機制。

依據北市科技執法案件舉發流程，科技執法設備自動辨識違規，將影像資料自動傳送至後端違規E化系統，由員警審核，確認符合告發要件無誤後辦理舉發作業，並傳送案件入案、製單及寄送程序。

審計報告指出，警察局違規E化系統無欄位記錄不舉發原因，無法就原因有相關分析，有待檢討。而舉發要件未明確規範判斷基準，審核、入案程序未有覆核程序，易發生如救護車、消防車等執行公務未禮讓行人等雷同違規，因不同人員審核而有不同結果。

交大指出，不舉發原因多屬執行公務或具爭議，如事故車、故障車、閃避他車、配合警察義交指揮、道路施工及交通工程不當等；今年一至七月，不舉發佔比已顯著下降到卅二．一％，將持續加強審認機制，維護執法品質及公信力。

