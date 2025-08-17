《夏天熱 雨天濕》北市逾5成公車站 沒設候車亭

台北市有三四○一個公車站，但近兩千個無候車亭，民眾反映高溫難耐、下雨不方便。 （記者甘孟霖攝）

3401站有遮蔽處不到一半 公運處︰接獲反映或人行道拓寬 會評估設置

〔記者甘孟霖／台北報導〕極端氣候造成夏季氣溫屢創新高，對通勤族造成不小考驗，尤其台北市目前共三四○一個公車站位中，只有一四五六個站設有候車亭，占不到半數，其他一九四五個站、超過總數五成都是完全沒有遮蔽設施，民眾只能在大太陽底下等車，備受煎熬。台北市公共運輸處表示，接獲民眾反映或配合人行道拓寬時，會辦理現場會勘，評估是否設置候車亭。

詹為元︰對老弱婦孺不友善

台北市共有三四○一個公車站，有一四五六處設有候車亭，並提供公車服務資訊輪播。台北市議員詹為元表示，有許多民眾向他反映，在酷暑的天氣下沒有候車亭，民眾只能撐著傘等公車，甚至有陰影就擠在陰影處；若遇到下雨，更可能全身溼透，相當無奈，尤其對長者、孩童、孕婦或是身障族群來說，環境既不友善，也不安全。

設私人土地 需取得地主書面同意

詹為元指出，候車亭能不能增設除了硬體空間限制，也常因人為因素卡關。根據現行規範，人行道設候車亭有「淨寬」限制；而若站位在私人土地，還需取得地主書面同意。實務上最常見且最難解的是，人行道空間足夠，但只要店家反映「擋到招牌、影響門面」，就無法設置候車亭，這類「店家意見卡關」的案例，常讓居民期待落空。

公車族︰希望候車亭增加 較便民

公車族林先生說，台北市的夏天高溫炎熱，還常有午後雷陣雨，沒有候車亭遮蔽真的很不方便，尤其公車族中有不少是長輩，禁不起太長時間的曝曬，希望候車亭數量能夠再增加，也比較便民。

詹為元說，市府雖仍有增設候車亭的規劃，多半是在人行道拓寬工程時順便規劃新候車亭，這樣速度實在太慢，無法及時回應氣候變遷下的迫切需求。

公運處智慧運輸科科長張耿禎表示，一般會在接獲民眾反映或配合人行道拓寬時，辦理現場會勘評估是否設置候車亭。候車亭設置的條件為人行道寬度達兩公尺以上，須足夠其他用路人及身障民眾通行，先前曾碰過人行道不夠寬或底下有管線而無法設置。

