產業紓困、長者營養補充兼顧 原民會勘災 啟動購果計畫

原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur（舉手者）前往高雄市那瑪夏區及茂林區勘察災後復原重建工程。（原民會提供）

2025/08/17 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕○七二八豪雨重創高雄山區，原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur昨天前往高雄市那瑪夏區及茂林區勘察災後復原重建工程，同時啟動「購果計畫」，將當地生產的芒果及農特產直接送進嘉義縣、高雄市、屏東縣及南投縣等受災縣市，估計有一五五處文健站的原住民族長者將受益，兼顧產業紓困與長者營養補充。

丹娜絲颱風、○七二八豪雨以及楊柳颱風連番來襲，造成高雄市那瑪夏區瑪雅往達卡努瓦環鄉聯絡道，與茂林區多納溫泉聯絡道等多處道路中斷，農作物受損嚴重。

請繼續往下閱讀...

曾智勇昨勘災後指出，山區道路迄今仍是柔腸寸斷，重建復原還有很長的路要走，原民會一定會做社區、部落最重要的後盾，不單是聯外道路，包含部落排水、邊坡、農損都很嚴重，會陪著部落族人一起撐過去。

曾智勇感謝高雄市長陳其邁關心原鄉，第一時間啟動救災行動，也謝謝地方幹部這段時間以來的辛勞，接下來會協助區公所寫計劃，幫忙受災戶向農業部爭取相關補助，希望中央、地方一起合作，幫助族人渡過此次難關。

為避免族人所種植農特產品，因道路受損來不及運出導致滯銷，原民會與災區公所聯繫，實地走訪農地、聆聽農友心聲，並啟動購果計畫，將當地生產的芒果、農特產直接送進嘉義縣、高雄市、屏東縣及南投縣等受災縣市，估計有一五五處文化健康站的原住民族長者將受益，兼顧產業紓困與長者營養補充。

曾智勇說，經過昨天實際勘查後，發現芒果採收已進入尾期，只剩下少量的芒果待出貨，就算沒有芒果，後續還會針對竹筍及農特產進行採購，讓關懷不只停留在慰問，更化為實際行動與長遠支持，讓族人在面對天災挑戰時，能獲得最即時且實質的協助，也期盼藉此拋磚引玉，凝聚更多社會資源與力量，共同投入災區重建與產業振興的行列。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法