掐脖灌食 北市2教保員施虐8童

文山區某幼兒園驚爆兒虐，台北市教育局表示將從嚴辦理。（資料照）

2025/08/17 05:30

〔記者甘孟霖、鄭景議／台北報導〕台北市文山區傳幼兒園孩童長期遭兩名教保員不當對待，家長發現孩子變得害怕上學、食不下嚥、情緒暴怒等異樣，查監視器赫見橡皮筋綁手、強迫灌食、重摔，甚至關進櫃子等情況，警方已查扣證物，涉案人被控傷害及妨害自由，北市教育局也將涉案兩人調離現職，初判已有八童受害。

據了解，受害家長今年三月發現三歲孩子害怕上學、食不下嚥，出現情緒暴躁等行為，詢問其他家長發現，多個孩子也有類似狀況，五月初跟幼兒園反映後，園方立即請照顧的教保員離職，但家長擔心園方息事寧人，透過議員向北市教育局反映。

請繼續往下閱讀...

北市教育局表示，接獲陳情隔天就實地稽查，施暴的教保員已在第一時間離園靜候調查；在檢視影像時發現，另一名教保員也有不當行為，已予停職，目前已有八名孩童受害。據了解，影像中，孩子不只被暴怒的教保員猛打，還有橡皮筋綁手、被掐脖子灌食、塞櫃子等情形。

北市警方表示，獲報後傳喚兩名教保員到案說明，兩人初步均坦承監視器畫面中的人物確實為本人，但對於影片中的體罰舉動，未能具體交代原因或動機。因案情重大，警方除將監視器資料、行政調查紀錄及相關證物一併送交檢方，也將兩人函送台北地檢署偵辦。

北市教育局說，該案至今已召開十八次監視器調閱檢視會議、七次調查訪談會議，後續將依法審議，最重終身不得聘任，預計在八月底完成調查。

教育局強調一定從重從嚴辦理，行為人最重可罰六十萬元；園所最重罰六萬元，並依情節施以減招、停招、停辦或廢止等處分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法