    寂寞校園 15年後國小新生剩11萬人

    教育部日前公布最新學生人數預測，因少子女化衝擊，國小生估四年後總數將跌破百萬人。（資料照）

    2025/08/17 05:30

    少子女化衝擊 去年小一生已降至18萬人

    〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部日前公布最新學生人數預測，因少子女化衝擊，國小生估四年後總數將跌破百萬人，未來十五年平均年減三．二萬人，到二○四○年總數降至不到六十九萬人，新生僅剩十一萬人；其他教育階段在十五年後，國中生僅剩卅七．七萬人、高中生減至四十．四萬人、大專生僅剩七十二．五萬人。

    教育部統計，去年小一新生降至十八．二萬人，預估十五年後的一二九學年度，新生僅剩十一萬人，國小生總數預測四年後將跌破百萬人，未來平均年減三．二萬人，到二○四○年將剩下不到六十九萬人，評估近年學生數主要與生肖效應、鼓勵生育政策等有關，但高峰期已過，人數逐年下降。

    國中生方面，去年新生廿一．三萬人，是龍年生肖效應的高峰，但仍預估十五年後新生剩十二．三萬人，國中生總數十五年後估僅剩卅七．七萬人，平均年減一．二萬人。

    高中新生去年十七．六萬人，但估十五年後將剩十三．九萬人，總數也將從去年的五十九．一萬人在二○四○年剩四十．四萬人，直接少將近十九萬人，同樣平均年減一．二萬人。

    大專生統計，去年大一新生還有廿．二萬人，今年將跌破廿萬人，總數則從八十六．八萬人，十五年後跌至七十二．五萬人，平均年減近九千人。研究所方面，去年有五．九萬人，也估十五年後剩五．七萬人，平均年減逾百人。

    賦予國中小編班教學彈性 學校停辦法制化

    為因應少子女化帶來的教育人口衝擊，教育部將賦予國中小編班教學彈性，並精進教師專業知能，協助學校發展特色課程，前年修訂公立國中小停辦準則，將學校停辦法制化，落實保障小校學生受教權。高中招生則調降新生班級人數，未來兩學年每班調降一人，並鼓勵各校自主減班，私校可先寄存。高教方面，教育部則採名額總量控管，也提供各大學主動減招，未來同樣可視招生情況恢復名額。

