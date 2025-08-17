解決颱風停電 卓揆宣示全國電纜地下化

嘉義縣沿海電線桿被丹娜絲颱狂吹倒，造成數十萬用戶停電。行政院長卓榮泰昨日表示要立即啟動全國電纜地下化先期評估。（資料照）

2025/08/17 05:30

雲嘉南沿海有地層下陷疑慮地區 調整電桿間距改善

〔記者鍾麗華、吳柏軒、劉人瑋／綜合報導〕行政院長卓榮泰昨到台東視察楊柳颱風災損時表示，要立即啟動全國電纜地下化先期評估，適合的地區將分年逐步進行。政院人士補充指出，啟動評估後，不適宜處如雲嘉南沿海有地層下陷疑慮，改以強化迎風面韌性，像是調整電線桿間距與強度等方式來進行。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰表示，丹娜絲颱風造成全國一百多萬戶停電、七二八豪雨有五萬多戶停電，楊柳有卅多萬戶停電；政府要解決颱風造成停電問題，蘭嶼因電纜已地下化，這次災後減輕很多工作，他要求經濟部和台電啟動全國電纜地下化規劃評估，分年逐步進行。

政院人士指出，此次受災嚴重的雲嘉南沿海地區，因有地層下陷等問題，不一定適合電纜地下化，目前修復面向是先處理受損的電力設備，及迎風面、易受風面的強化韌性為主。

台電：西部沿海路基良好處 優先施做

台電董事長曾文生曾說，電力主幹線多擺在省道上，西部沿海有台十七、十九線，通常是路基良好處，就可優先考慮地下化。

「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」前日立法院三讀通過，當中有以災區復原為主的電力系統一百億元韌性計畫，至於政院日前通過的韌性特別條例修正草案，新增的電力系統兩百億元，將用於強化全台產業園區電力韌性，也會思考遷改線路強化韌性。

災區媒合房屋修繕 力拚9月底前完成

雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德昨指出，力拚九月底前完成所有媒合之屋損修繕。

而楊柳颱風致嚴重農損，農業部昨日統計，全台農業產物及民間設施估計損失四．三億元，台東縣損三．一億元占七成最慘，被害作物以釋迦（番荔枝）、香蕉、其他柑桔、梨及薑等較嚴重，尤其釋迦損失近二億元最慘。

卓揆：農損從寬認定 讓農民感到不孤單

卓榮泰昨天到台東關心農業災損，指示農損從寬認定，免勘項目有必要還可以再調整、讓農民感到不孤單。

從七月以來各次颱風及豪雨災損，農業部統計全台共損失四十二億多元，以台南市十四億多元最多，其次為嘉義縣七．九億、雲林縣五．三億、台東縣三．四億等。

行政院長卓榮泰昨日赴台東勘災，見果樹委地，面露婉惜之色 。（記者劉人瑋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法