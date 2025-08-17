為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    解決颱風停電 卓揆宣示全國電纜地下化

    嘉義縣沿海電線桿被丹娜絲颱狂吹倒，造成數十萬用戶停電。行政院長卓榮泰昨日表示要立即啟動全國電纜地下化先期評估。（資料照）

    嘉義縣沿海電線桿被丹娜絲颱狂吹倒，造成數十萬用戶停電。行政院長卓榮泰昨日表示要立即啟動全國電纜地下化先期評估。（資料照）

    2025/08/17 05:30

    雲嘉南沿海有地層下陷疑慮地區 調整電桿間距改善

    〔記者鍾麗華、吳柏軒、劉人瑋／綜合報導〕行政院長卓榮泰昨到台東視察楊柳颱風災損時表示，要立即啟動全國電纜地下化先期評估，適合的地區將分年逐步進行。政院人士補充指出，啟動評估後，不適宜處如雲嘉南沿海有地層下陷疑慮，改以強化迎風面韌性，像是調整電線桿間距與強度等方式來進行。

    卓榮泰表示，丹娜絲颱風造成全國一百多萬戶停電、七二八豪雨有五萬多戶停電，楊柳有卅多萬戶停電；政府要解決颱風造成停電問題，蘭嶼因電纜已地下化，這次災後減輕很多工作，他要求經濟部和台電啟動全國電纜地下化規劃評估，分年逐步進行。

    政院人士指出，此次受災嚴重的雲嘉南沿海地區，因有地層下陷等問題，不一定適合電纜地下化，目前修復面向是先處理受損的電力設備，及迎風面、易受風面的強化韌性為主。

    台電：西部沿海路基良好處 優先施做

    台電董事長曾文生曾說，電力主幹線多擺在省道上，西部沿海有台十七、十九線，通常是路基良好處，就可優先考慮地下化。

    「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」前日立法院三讀通過，當中有以災區復原為主的電力系統一百億元韌性計畫，至於政院日前通過的韌性特別條例修正草案，新增的電力系統兩百億元，將用於強化全台產業園區電力韌性，也會思考遷改線路強化韌性。

    災區媒合房屋修繕 力拚9月底前完成

    雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德昨指出，力拚九月底前完成所有媒合之屋損修繕。

    而楊柳颱風致嚴重農損，農業部昨日統計，全台農業產物及民間設施估計損失四．三億元，台東縣損三．一億元占七成最慘，被害作物以釋迦（番荔枝）、香蕉、其他柑桔、梨及薑等較嚴重，尤其釋迦損失近二億元最慘。

    卓揆：農損從寬認定 讓農民感到不孤單

    卓榮泰昨天到台東關心農業災損，指示農損從寬認定，免勘項目有必要還可以再調整、讓農民感到不孤單。

    從七月以來各次颱風及豪雨災損，農業部統計全台共損失四十二億多元，以台南市十四億多元最多，其次為嘉義縣七．九億、雲林縣五．三億、台東縣三．四億等。

    行政院長卓榮泰昨日赴台東勘災，見果樹委地，面露婉惜之色 。（記者劉人瑋攝）

    行政院長卓榮泰昨日赴台東勘災，見果樹委地，面露婉惜之色 。（記者劉人瑋攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播