國防學士班 2頂大願重啟

國防學士班錄取生一方面在頂大系所研修專業。

2025/08/17 05:30

為國家培養頂尖人才 清大、成大提出特殊選才或外加名額招生

〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕國防部五年前與國立頂尖大學合作開辦「國防學士班」，因招生不佳於去年（一一三學年）起停招，但清大、成大基於為國家培養頂尖國防人才精神，提出特殊選才，或外加名額招生，教育部表示，若國防部續推將配合協助。

國防部與頂大在一○九學年度起辦理國防學士班，有台大、成大、清大、政大、中山、中央、中興、北大等校陸續加入招生，錄取生在頂大系所研修專業外，另搭配週六及寒暑假實施軍事訓練，修業期間學雜費全免，還提供每學期五千元書籍文具費、每月一萬二千元生活費，畢業後以少尉任用，須服役至少五年，目標招募高素質人力加入國軍，提升國防工業自主能量。

而國防部另有大學儲備軍官訓練團（ROTC），對象是全國公私立大學在學生。至於國防學士班則是招收高中應屆畢業生，但須考上合作學校指定系所。

國防學士班歷經四個學年度共外加二一三個名額，但各校招生率平均僅約五成。國防部遭立法委員要求檢討後，態度轉趨消極決定喊卡。

清大8生在學 分布電機、資工、生命科學

目前清大尚有八名國防學士班學生，分布在電機、資工、生命科學等系。清大教務長巫勇賢指出，藉此模式能有效建立人才供應鏈，強化國防科技人才培育，呼應「國防自主」政策外，同時結合學術與軍事訓練所打造的新型軍官，並促進校方、國防部及軍方科研單位合作。

成大：學生在精不在多 願投入資源培育

成大教務長沈聖智認為，大學有責任與使命，應協助培育跨域專長國防人才，除了能讓有意願投身軍旅的優秀學生有機會進入頂大，再藉頂大養成，使其進入國家安全科研單位奉獻所長。學生在精不在多，「即使招生數字不好，學校還是願意投入資源辦理」。

但台大該學制在去年已停招，該校教務長王泓仁表示，最初想法是由民間大學「代訓」，學士學位教育以及軍事訓練課程皆在該校進行，但台大已無教官可成立教育中心，學生須另於指定的校外教育中心進行訓練課程，培訓方式已偏向ROTC。

教育部高教司科長李孟珊回應，目前國防學士班採外加名額辦理，前年核定清大等八校五十三個外加名額，但國防部決定去年起停辦。教育部會配合各部會人才培育需求，若將來國防部願持續推動，將配合協助。

