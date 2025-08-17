為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    讓小家電和玩具重生 竹北設維修站

    新竹縣政府環保局攜手竹北市新國社區發展協會，共同成立「重修舊好 城市維修站」區域型示範中心。（新竹縣府提供）

    新竹縣政府環保局攜手竹北市新國社區發展協會，共同成立「重修舊好 城市維修站」區域型示範中心。（新竹縣府提供）

    2025/08/17 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府環保局攜手竹北市新國社區發展協會，共同成立「重修舊好 城市維修站」區域型示範中心，針對服飾、玩具與小家電三品項，提供「維修」與「回收」定點、定時常態化服務管道，希望讓物品重獲新生、減少資源浪費。

    環保局表示，竹北市新國社區發展協會「重修舊好 城市維修站」，每週一、四上午八點至十一點開放，民眾只要支付維修材料費五十元，即可體驗小家電及玩具的維修服務。

    現場另設立二手物品回收據點及展售區，民眾可於第一週平日上午八點至十一點持小家電、玩具及服飾進行回收及選購展售區二手物品。

    為鼓勵民眾踴躍參與，環保局加碼提供前一百名維修民眾維修基本費折抵券，並自八月起連續四個月舉辦系列推廣活動，包含維修師傅體驗及維修優惠活動等。

    另外，環保局也推出「竹縣回收凍好查」LINE帳號（ID搜尋@649zrcsk），只要輸入品項關鍵字，就可即時查詢逾一千四百項回收分類資訊，即日起加好友不但可以集點兌換好康，還可參加抽獎活動！

    縣長楊文科請大家告訴大家，無需下載App，只要加「竹縣回收凍好查」好友，即可用一指搞定回收大小事，並可連結臉書粉絲團檢舉噪音車、案件進度，做環保變得簡單快速又便利。

    「重修舊好 城市維修站」區域型示範中心，針對服飾、玩具與小家電3品項，提供「維修」與「回收」定點、定時常態化服務管道。（新竹縣府提供）

    「重修舊好 城市維修站」區域型示範中心，針對服飾、玩具與小家電3品項，提供「維修」與「回收」定點、定時常態化服務管道。（新竹縣府提供）

