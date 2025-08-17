高中生選大學 最不愛藝術學群

2025/08/17 05:30

高中老師分析 其次為跨領域及管理學群

〔記者黃政嘉／桃園報導〕大學考試分發入學日前放榜，桃園市內壢高中輔導老師楊璦慈依入學分發委員會的公開新聞稿分析今年升學趨勢，整理出全國高中生較不青睞的三個學群，依序為藝術、跨領域學群、管理學群，且藝術學群的音樂系屬特殊需求市場，台灣學音樂的孩子不如以往多，學費較高、出路都是問題，因此顯現藝術學群缺額比率高的情形。

楊璦慈提醒 各行各業都需要人才

今年分科缺額一二二○位是近五年最低，但分發率九十六．三四％，比去年高；十八學群分發入學中，藝術學群缺額率十八．○六％，其中比率較多的科系為音樂系、表演藝術；其次是跨領域學群，就是不分系學士班，缺額率十．八七％；第三名是管理學群，缺額率九．八六％。

楊璦慈觀察，音樂系缺額主因與學習成本高、課程投入時間長、後續發展條件有一定挑戰有關；跨領域學群招生名額向來不多，較知名的清華大學、陽明交通大學不分系仍是學生熱門選擇，其他相對不知名的校系、學士學位學程，雖然跨領域課程理念新穎，但吸引力與市場認知度仍需時間累積；管理學群招生名額多，其中，觀光與餐飲等服務型科系，學生普遍認為工作負荷高，較不會放在第一志願，但企業管理系仍受青睞。

勇於選擇敢於負責 就能發光發熱

「勇於選擇，敢於負責，在你喜歡的領域，就能發光發熱。」楊璦慈分享，儘管理工類組較受學生歡迎，但各行各業都需要人才，跟隨大眾選擇固然安全，但特色專業領域若契合興趣，累積專業與經驗，就有機會打造屬於自己的藍海市場。

