    熱搜
    生活

    桃園市民卡APP 挨批無法搭公車

    2025/08/17 05:30

    市府花1500萬建置2.0系統 不能使用社福點數乘車 被要求檢討改善

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市市民卡APP今年一月改版，議員反映民眾批評功能整合不足，尤其是沒有行動支付，搭公車仍得使用實體卡，雖然六月間提供路邊停車繳費五折優惠，也讓下載APP人數衝到十五萬人，但審計部桃園市審計處檢討桃市去年度總決算，直指APP無法提供實體卡乘車優惠與使用敬老愛心卡等社福點數，應檢討改善。

    智發會歸咎於大眾運具無掃碼設備

    市府智慧城鄉發展委員會（簡稱智發會）主委廖修武表示，目前市民卡APP已能顯示QR碼與二維碼，具掃碼付款功能，無法使用社福點數乘車，主因大眾運具沒有掃碼硬體設備，但已可提供身分識別服務（碳足跡查詢）、電子支付及行動繳費、訊息推播、活動平台、點章券平台、優惠好康服務、申辦服務及交通服務等八大基礎服務機制，各系統介接時均資料加密，以確保數據安全，將分階段提供其他服務，以達到簡政及減證便民服務目的。

    廖修武說，市民卡APP主要功能在於推廣市府相關政策與活動，提供市民單一會員就能申辦市府多項行政業務，例如APP會不定期推播文化局的展演節目，透過APP繳路邊停車費也有折扣優惠，鑑於實體卡仍有存在必要，所以持續發行。

    導致一人多卡 審計處要求整合歸戶

    審計處於總決算審核報告指出，桃園市民卡發卡量逾二六五萬張，有效卡約為一九六萬張，但市民卡具身分識別功能，導致一人多卡情況，甚至同時持有愛心卡、愛心陪伴卡，加上轉學、休學種種因素，最高持有七張卡別的大有人在，市府應落實市民卡整合歸戶，減證便民。

    報告中批評，智發會去年編列一千五百萬元辦理市民卡二．○系統建置，規劃實體、虛擬市民卡歸戶整合，及整併實體卡、紅利桃子會員、特約商店，雖然推出桃園數位碼，卻因硬體設備無法支援，無法使用搭車服務，僅能查詢福利措施，還是要透過實體卡才能享有搭車優惠及各項福利措施。

