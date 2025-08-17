海保署10億生態計畫 審計部列缺失

2025/08/17 05:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋保育署四年花費約十億元執行「台灣海域生態環境守護計畫」，被審計部發現包括保育計畫缺乏可量化的績效指標等三項缺失，要求海保署檢討改善。

審計部公布去年決算審核結果表示，海保署提出台灣白海豚、黑嘴端鳳頭燕鷗、鯨豚、海龜、硨磲貝及三棘鱟等保育計畫，雖然列出優先復育行動項目，但執行成果的評估，缺乏可量化的績效指標。

另委辦「台灣沿近海域降低海洋保育類生物混獲之忌避措施推廣計畫」，共有五十三艘樣本船，但截至測試結束的去年十一月底，有效樣本回收率不均且數量偏少，未能充分支持研究結果的代表性與推論效度。

至於「海洋保護區經營管理成效評估及輔導計畫」，截至去年底，許多管理機關尚未完成應有的法定程序，要求海洋委員會督促海保署積極推動。

海保署回覆指出，已研擬訂優先復育行動項目的量化指標；將加強與樣本船的聯繫與溝通，並增加獎勵金制度；透過海洋保護區整合平台會議，協調各機關加速執行海洋保護區管理計畫擬定與公告或修訂，並優化評鑑工具，協助擬定改善策略。

