《國7將動工》大寮轉型都會 啟動都計通盤檢討

2025/08/17 05:30

暌違10年全面調整 針對因附帶條件無法開發地區進行評估

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府配合國道七號即將動工，暌違十年同步推動沿線地區都市計畫通盤檢討，大寮將逐步由農業聚落轉型為都市生活圈，人口與產業發展潛力持續提升。

保障地主權益 促進土地活化

都發局說明，近年大寮地區在交通、居住、公共建設有顯著發展，因國道七號、大寮機廠開發、第八十一期市地重劃及和發產業園區等重大建設陸續推動。

這次通盤檢討是大寮都市計畫暌違十年的全面檢視與調整，並依土地使用性質、公共設施服務層級與交通運輸系統功能，將主要計畫與細部計畫分離辦理。

檢討公共設施 變更無使用用地

都發局指出，檢討重點首先是附帶條件地區檢討，針對長期無法執行附帶條件的整體開發地區，檢視開發不可行因素，研擬解除附帶條件或調整範圍，保障地主權益並促進土地活化；其次是帶狀公共設施檢討，將延續公共設施專案通盤檢討成果，檢討並變更無使用需求的鐵路用地及人行步道用地，以符實際需求。

接續為地區發展方向引導，提出特定工廠專用區檢討原則，作為後續申請變更依據，並規劃捷運大寮機廠西側農業區整體開發原則，擘劃因應重大建設的長期藍圖；最後為主要計畫與細部計畫分離，依土地使用、公共設施及交通系統層級，建立更具彈性與效率的審議機制。

草案公展 9/5將於公所辦說明會

都發局表示，近日已完成「大寮第四次通盤檢討」草案，並自八月十一日至九月十二日辦理公開展覽，九月五日將於大寮區公所舉辦說明會，公展期間，市民可至都發局公告欄、大寮區公所公告欄查閱，或上都市發展局網站瀏覽相關資料；期間可依規定提書面意見，市府將納入後續都委會審議參考。

