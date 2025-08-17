為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    六堆黑豬肉採加盟 擴大銷售通路

    屏東縣六堆黑豬農成立「臺陸公司」並舉辦黑豬產品展售會。（記者陳彥廷攝）

    2025/08/17 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣六堆黑豬農成立「臺陸公司」並舉辦黑豬產品展售會，該公司宣布將和黑豬養殖協會成立合作社，未來將透過加盟合作社、熟食料理包及宅配等行銷方式擴大通路，讓黑豬肉成為庶民美食。

    立委鍾佳濱昨天特地到場品嚐黑豬肉美味，他說，黑豬肉是早年逢年過節才能吃到的佳餚，六堆黑豬飼養時間久，不飽和脂肪酸較一般豬肉為高，國際上常聽到日本鹿兒島或西班牙伊比利黑豬，但屏東六堆黑豬的優勢一點都不輸，希望這項屏東客家農特產能躍上國際發揚光大。

    臺陸公司董事長曾仁德說，黑豬肉質油花分佈均勻、且口感飽滿香氣十足，是許多人記憶中的美味，上班族小家庭回家不見得有時間料理，因此將推出熟食及料理包，現在已有香腸、豬雜、肉鬆、肉乾等產品，未來還會開發更多適合黑豬的料理包，讓國人品嚐黑豬美味。

    曾仁德說，未來將和黑豬養殖協會成立合作社，讓有意願投入經營的協會成員或豬肉商成立經銷據點，今年預計新增六處據點，明年全縣預計可達六十個經銷點，並透過訂購及宅配擴大通路，讓傳統口味以更便利的方式送到國人的餐桌上。

