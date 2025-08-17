屏東巧克力節登場 「得獎精品館」開箱

屏東巧克力精品館呈現揚名國際舞台的各品牌與產品。（記者羅欣貞攝）

2025/08/17 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東巧克力節昨、今兩天在屏菸1936文化基地登場，今年以「巧遇幸福」為主題，昨天開幕邀請桌球王子江宏傑出席，和縣長周春米一起開箱「屏東巧克力精品館」，呈現在世界級競賽中得獎的屏縣品牌產品，江宏傑盛讚屏東可可非常棒。

江宏傑出席 大讚屏東可可好棒

屏東縣可可種植風潮源自客家鄉鎮，目前面積約兩百五十至三百公頃，佔全國六十五％，種植面積最多，二○一七年起各在地品牌開始參加ICA世界巧克力大賽等國際競賽，至今已經累積了五百八十五面獎牌，揚名國際。

行政院客委會主委古秀妃表示，屏東客庄地區檳榔產業逐漸沒落後，取而代之的是屏縣府和農民一起努力發展的可可產業，多年來花很多心力，在世界上得到很好評價，客委會一定要支持這樣的產業。

周春米表示，台灣最好吃的巧克力在屏東，兩天活動集結屏東所有最棒的巧克力店家，還有精心規劃的精品巧克力館，歡迎大小朋友把握機會到屏菸挖寶。

50家品牌參與 咖啡冠軍都來了

江宏傑表示，前兩年他參加過一個節目，是在介紹屏東的可可，他對屏東可可也很熟悉，出席巧克力節就是要介紹給大家知道，屏東的可可是非常棒的。

昨天開幕典禮表揚今年屏東風味巧克力創意調溫競賽優勝者，冠軍許英凱以大理石調溫法，加入鐵觀音茶粉，完成「鐵觀音茶巧克力」，讓茶和屏東在地可可做出更完美的融合。

屏東巧克力節有五十家品牌業者參與展售，還有五場巧克力感官品評體驗，邀請屏東森林裡的咖啡冠軍家族卓志昌、ICA世界精釀巧克力飲品大賽常勝軍喻天福等豪華陣容擔任講師，帶領參與民眾現場品嘗巧克力與甜點、咖啡以及可可飲。

