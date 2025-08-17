為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    卓揆台東勘災 指示農損補貼從寬認定

    楊柳颱風日前襲台，台東出現14級強風，香蕉樹幾近全倒。（記者劉人瑋攝）

    2025/08/17 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕行政院長卓榮泰昨視察台東香蕉園指示，需協助農友增加作物抗風、要求主管機關農損補貼從寬認定、無時間斷層。

    協助農友增加作物抗風

    蕉農陳冠銘五年前返鄉種釋迦，他說，想不到可以收成時，釋迦銷中受阻，再種香蕉連二年颱風又再貸款，自己全職農民並無他業，只期盼貸款壓力能輕點。農業部長陳駿季連忙表示，擔保品不夠，農信保會幫忙保證。立委莊瑞雄表示，自家也種過香蕉，每遇颱風亦是全倒，這並非技術問題而是老天不賞飯，中央、地方迅速補助才是重點。

    但歷來政府都在補助或在貸款上協助，不僅無法全數達到農作成本及該有營收，卓揆認為，希望能加強如香蕉樹韌性、更抗風，從源頭處理。

    補助錏管改塑膠管 效果打折

    據農友表示，用於綁牢設施與作物的錏管，以往農業部曾補助錏管或竹竿綁樹，後因竊盜猖獗才改成塑膠管、效果打折。卓揆也表示，問題出在竊盜，或需想替代方案，「政府應該是要保證守法者、打擊非法才是，若考量到現實狀況，那也可再思索替代方案」。

    卓揆表示，目前立委、縣府支持方案「是否有不足處？我真的很想聽到、想幫忙」，我們可以針對貸款展延、增加，補貼部分無法百分百，但會儘量認定，除了釋迦、香蕉、番石榴、文旦外，其他達免現勘者會再充分與地方政府溝通。

