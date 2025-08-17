為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    土地逾4千筆 彰化29億遺產沒人繼承

    彰化縣有4078筆土地、117棟建物逾期未辦理繼承登記，總價值達29億元，15年內仍無人繼承，將移交財政部國產署公開標售。（縣府提供）

    2025/08/17 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕家裡長輩過世後，留下的土地或房子若沒在期限內辦理繼承，恐怕最後會被拍賣甚至歸國庫。彰化縣政府最新公告，全縣有四○七八筆土地、一一七棟建物逾期未辦理繼承登記，總價值估算達二十九億元，目前已列冊管理，若十五年內仍無人繼承，將移交財政部國產署公開標售，所得款項若逾十年無人領取，最終將歸屬國庫。

    繼承人太多等為主因

    縣府今年四月公布全縣有四七三七筆不動產逾期未繼承，包括價值上千萬的精華地段，也有只有A4紙大小的畸零地。這次清查後，雖然總筆數略減，但金額仍高達二十九億元。

    15年未繼承公開標售

    這些遺產之所以逾期變成「無主」資產，地政處分析，最常見的原因，就是繼承人太多，有人住在國外，有人在國內不同縣市，彼此聯繫困難，或是家裡人對遺產分配有爭議，導致遲遲無法達成共識，還有長輩在世未留下遺囑，子女以為住著就沒事。根據現行民法規定，繼承人的繼承權不分性別，均享有平等的財產繼承權利，僅日治時期的家產繼承制度有所例外。

    地政處表示，人多喬不攏有解套方法，可以先由部分繼承人代表，將不動產登記為「公同共有」，等到大家有共識後，再辦理分割登記。

    10年無人領取歸國庫

    地政處提醒，民眾若收到地政事務所寄來的逾期未辦繼承通知，務必儘速處理。民眾可上縣府地政處網站「未辦繼承查詢」專區查詢（網址：https://land.chcg.gov.tw/00home/index01.aspx）逾期未繼承、列冊管理的不動產。

