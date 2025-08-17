為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中雙層觀光餐車虧損 停止營運

    台中雙層觀光餐車找知名店家供應下午茶及牛排餐。（觀旅局提供）

    台中雙層觀光餐車找知名店家供應下午茶及牛排餐。（觀旅局提供）

    2025/08/17 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕今年五月才上路的台中市雙層觀光餐車，打開台中觀光的新體驗、新選擇，路線涵蓋經典地標、綠意水岸公園、藝術人文與商業精華，不料，民眾卻發現雙層觀光餐車八月竟已喊停；經營的三晉整合營銷股份有限公司總經理徐浩源表示，因集團虧損才不得不喊停，之前預約的民眾也都全額退費。

    今年五月才推出的台中市雙層觀光餐車，除週一公休外，提供下午茶及晚餐線上預約服務，餐車下午茶為裕元花園酒店英國貴族玫瑰下午茶，晚餐則由知名連鎖餐廳「傑克兄弟牛排館」提供專屬牛排套餐，台中市觀光旅遊局於上月中旬還發新聞協助業者推廣。

    不料，許多民眾最近要預約時，才發現雙層觀光餐車已停駛。觀旅局表示，台中市雙層觀光巴士與雙層觀光餐車是由不同公司經營，目前台中雙層觀光巴士照常營運，雙層觀光餐車則於八月一日喊停。

    觀旅局表示，雙層觀光餐車由三晉整合營銷股份有限公司自行籌辦，觀旅局未補助任何經費，今年五月三日起試營運，期間反應熱烈、搭乘率近七成，但三晉公司因日前司機工時問題進行內部整頓，經董事會決議餐車八月起停駛。

    三晉整合營銷股份有限公司總經理徐浩源昨則表示，因集團虧損，台中雙層觀光餐車預約不如預期，八月一日已停止營運，但台北市雙層觀光餐車仍照常營運。

    台中雙層觀光餐車因虧損，八月起停止營運。（觀旅局提供）

    台中雙層觀光餐車因虧損，八月起停止營運。（觀旅局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播