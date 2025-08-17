台中雙層觀光餐車虧損 停止營運

台中雙層觀光餐車找知名店家供應下午茶及牛排餐。（觀旅局提供）

2025/08/17 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕今年五月才上路的台中市雙層觀光餐車，打開台中觀光的新體驗、新選擇，路線涵蓋經典地標、綠意水岸公園、藝術人文與商業精華，不料，民眾卻發現雙層觀光餐車八月竟已喊停；經營的三晉整合營銷股份有限公司總經理徐浩源表示，因集團虧損才不得不喊停，之前預約的民眾也都全額退費。

今年五月才推出的台中市雙層觀光餐車，除週一公休外，提供下午茶及晚餐線上預約服務，餐車下午茶為裕元花園酒店英國貴族玫瑰下午茶，晚餐則由知名連鎖餐廳「傑克兄弟牛排館」提供專屬牛排套餐，台中市觀光旅遊局於上月中旬還發新聞協助業者推廣。

不料，許多民眾最近要預約時，才發現雙層觀光餐車已停駛。觀旅局表示，台中市雙層觀光巴士與雙層觀光餐車是由不同公司經營，目前台中雙層觀光巴士照常營運，雙層觀光餐車則於八月一日喊停。

觀旅局表示，雙層觀光餐車由三晉整合營銷股份有限公司自行籌辦，觀旅局未補助任何經費，今年五月三日起試營運，期間反應熱烈、搭乘率近七成，但三晉公司因日前司機工時問題進行內部整頓，經董事會決議餐車八月起停駛。

三晉整合營銷股份有限公司總經理徐浩源昨則表示，因集團虧損，台中雙層觀光餐車預約不如預期，八月一日已停止營運，但台北市雙層觀光餐車仍照常營運。

台中雙層觀光餐車因虧損，八月起停止營運。（觀旅局提供）

