為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    去年淨利豐 北市動質處9/15起調降利率

    2025/08/16 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕國際金價持續高檔，此現象也為台北市「公營當鋪」動產質借處帶來可觀盈餘，去年淨利達到三三○○多萬元。動質處表示，將自九月十五日起調降台北市民質借月利率，由現行○．六二％調降為○．五八％；設籍北市質借客戶九月十五日起辦理質借或繳息換單，即適用調降後優惠利率。

    由現行0.62％降為0.58％

    動質處表示，國際金價上漲，自二○二三年至今已調升八次黃金質借標準，部分民眾為資金需求增加借款，使本業利息收入增加。去年稅後淨利三三四二萬餘元，較往年增加；除質借本業收益外，大半來自積極推動附屬事業台北惜物網所獲代理收入二二四三萬餘元，占稅後淨利六十七．一三％。

    動質處說，目前雖面臨人員調薪、通膨及金融市場升息營運成本攀升等不利因素影響，但為落實市長照顧市民政策，仍評估調降台北市民質借利率，將營運成果回饋市民。

    動質處補充，為照顧本市市民及弱勢族群，二○一六年起就實施差別利率，二○二○年再檢討將台北市民質借利率由月息○．六六％調降至○．六二％；弱勢族群質借利率自二○二○年八月起連續三年調降，由○．六三％降至○．三六％，並陸續擴大適用對象。

    目前質借利率已是全國公、民營當鋪業最低，本次利率調降後台北市市民、弱勢族群及一般民眾質借月利率分別為○．五八％、○．三六％及○．六八％。預估可照顧設籍台北市質借客戶一萬三千人，每年更協助減輕五六一萬元利息費用負擔。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播