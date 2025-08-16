去年淨利豐 北市動質處9/15起調降利率

2025/08/16 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕國際金價持續高檔，此現象也為台北市「公營當鋪」動產質借處帶來可觀盈餘，去年淨利達到三三○○多萬元。動質處表示，將自九月十五日起調降台北市民質借月利率，由現行○．六二％調降為○．五八％；設籍北市質借客戶九月十五日起辦理質借或繳息換單，即適用調降後優惠利率。

由現行0.62％降為0.58％

動質處表示，國際金價上漲，自二○二三年至今已調升八次黃金質借標準，部分民眾為資金需求增加借款，使本業利息收入增加。去年稅後淨利三三四二萬餘元，較往年增加；除質借本業收益外，大半來自積極推動附屬事業台北惜物網所獲代理收入二二四三萬餘元，占稅後淨利六十七．一三％。

動質處說，目前雖面臨人員調薪、通膨及金融市場升息營運成本攀升等不利因素影響，但為落實市長照顧市民政策，仍評估調降台北市民質借利率，將營運成果回饋市民。

動質處補充，為照顧本市市民及弱勢族群，二○一六年起就實施差別利率，二○二○年再檢討將台北市民質借利率由月息○．六六％調降至○．六二％；弱勢族群質借利率自二○二○年八月起連續三年調降，由○．六三％降至○．三六％，並陸續擴大適用對象。

目前質借利率已是全國公、民營當鋪業最低，本次利率調降後台北市市民、弱勢族群及一般民眾質借月利率分別為○．五八％、○．三六％及○．六八％。預估可照顧設籍台北市質借客戶一萬三千人，每年更協助減輕五六一萬元利息費用負擔。

