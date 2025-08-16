北市廣慈社宅警報器月響60次 挨批擾民

台北市廣慈3區社宅警鈴頻繁測試、誤觸，挨批擾民。（住都中心提供）

2025/08/16 05:30

5至7月間測試107次 誤觸或誤報74次 占比將近4成

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市廣慈社宅三區警報器，被指出長期擾民，五至七月間竟響鳴一八一次，響鳴次數過於頻繁，且均為測試、誤觸，已影響該社宅公共托育家園、敬老院等老幼設施。台北市議員詹為元表示，市府應立即整合測試機制、降低不必要的響鈴次數，加速改善誤報源頭，否則擾民外也可能導致居民對警報產生麻痺，降低應變能力。台北市住都中心回應，已調降警報器分貝，並避免在中午期間測試。

詹為元︰應整合測試機制、改善誤報

詹為元表示，今年五至七月間，消防警報器響鳴次數共一八一次，其中包含測試一○七次、誤觸或誤報七十四次，平均每月超過六十次，不僅測試次數頻繁，誤報次數更占比將近四成。以七月為例，B4停車場就發生誤報十次、B3停車場一次，而因為地下室消防警報與一樓系統連動，一樓居民光七月就實際聽到十一次警報誤報，平均每三天就響一次。

恐導致居民 對警報聲產生麻痺

他指出，依《消防法》及相關檢修規定，甲類場所（托嬰中心、敬老院等）每半年檢修一次，乙類場所（集合住宅）與丙類場所（停車場）每年檢修一次，但廣慈社宅三區測試頻率不僅高於法定需求，且住都中心、消防局、敬老院或承包廠商各自分頭進行，缺乏統一協調，導致同月份內多批測試，干擾頻繁且分散。他要求，高頻率警報響已不僅只是單純擾民，長期下來更可能導致居民對警報聲產生麻痺，降低真正火警時的警覺與應變能力，市府應立即整合測試機制、降低不必要的響鈴次數，並加速改善誤報源頭。

住都中心︰調降分貝、集中辦理檢測

住都中心回應，將與各單位協調時間，集中辦理檢測作業，並避免於中午十二點至下午二點半間測試及播報公告；另外，也將警報器鳴響調降分貝至法定最低值九十一分貝，盼提供更舒適的生活環境及品質。

