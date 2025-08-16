為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市廣慈社宅警報器月響60次 挨批擾民

    台北市廣慈3區社宅警鈴頻繁測試、誤觸，挨批擾民。（住都中心提供）

    台北市廣慈3區社宅警鈴頻繁測試、誤觸，挨批擾民。（住都中心提供）

    2025/08/16 05:30

    5至7月間測試107次 誤觸或誤報74次 占比將近4成

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市廣慈社宅三區警報器，被指出長期擾民，五至七月間竟響鳴一八一次，響鳴次數過於頻繁，且均為測試、誤觸，已影響該社宅公共托育家園、敬老院等老幼設施。台北市議員詹為元表示，市府應立即整合測試機制、降低不必要的響鈴次數，加速改善誤報源頭，否則擾民外也可能導致居民對警報產生麻痺，降低應變能力。台北市住都中心回應，已調降警報器分貝，並避免在中午期間測試。

    詹為元︰應整合測試機制、改善誤報

    詹為元表示，今年五至七月間，消防警報器響鳴次數共一八一次，其中包含測試一○七次、誤觸或誤報七十四次，平均每月超過六十次，不僅測試次數頻繁，誤報次數更占比將近四成。以七月為例，B4停車場就發生誤報十次、B3停車場一次，而因為地下室消防警報與一樓系統連動，一樓居民光七月就實際聽到十一次警報誤報，平均每三天就響一次。

    恐導致居民 對警報聲產生麻痺

    他指出，依《消防法》及相關檢修規定，甲類場所（托嬰中心、敬老院等）每半年檢修一次，乙類場所（集合住宅）與丙類場所（停車場）每年檢修一次，但廣慈社宅三區測試頻率不僅高於法定需求，且住都中心、消防局、敬老院或承包廠商各自分頭進行，缺乏統一協調，導致同月份內多批測試，干擾頻繁且分散。他要求，高頻率警報響已不僅只是單純擾民，長期下來更可能導致居民對警報聲產生麻痺，降低真正火警時的警覺與應變能力，市府應立即整合測試機制、降低不必要的響鈴次數，並加速改善誤報源頭。

    住都中心︰調降分貝、集中辦理檢測

    住都中心回應，將與各單位協調時間，集中辦理檢測作業，並避免於中午十二點至下午二點半間測試及播報公告；另外，也將警報器鳴響調降分貝至法定最低值九十一分貝，盼提供更舒適的生活環境及品質。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播