為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    沒聯繫、慢半拍 北市府部分「新聞聯絡人」失職

    2025/08/16 05:30

    〔記者孫唯容、甘孟霖、何玉華、董冠怡、蔡愷恆／台北報導〕台北市政府舉辦記者會出包引發關注，事實上北市府部分單位新聞聯繫與溝通工作長期觀念錯誤，狀況層出不窮，每每遇到新聞出問題，就推諉卸責稱「將檢討廠商」，只想靠發包廠商執行政策宣達工作，本末倒置；各單位雖都設有「新聞聯絡人」卻尸位素餐，有活動不發採訪通知、不聯繫記者，甚至新聞回應慢半拍，不是讓記者從白天等到黑夜，還有長達七天不讀不回。

    新聞出問題 推諉卸責「檢討廠商」

    各媒體均派有主跑台北市政府路線的記者，歷任市長均有專責的媒體服務與溝通單位，不僅隨時掌握更新線上記者名單，發言人亦會定期安排主要政策發布與溝通。但蔣萬安市長上任後，發言人系統越發便宜行事，習慣透過LINE發布與回覆新聞事件，有記者表示，時常遇到發言系統在群組上貼出一段沒頭沒尾的回應，再要求記者根據該回應報導。另名記者也表示，自己曾無端受到發言系統指控「錯誤報導」，溝通過程甚至指陳記者的報導方式「可能影響市府跟媒體長期的平衡關係」，雖事後長官代為道歉，但是仍造成該名記者感受到威脅、情緒勒索。

    聯絡人搞消失 記者白天等到黑夜

    市府首長負有政策宣達責任，各單位也都設有新聞聯絡人職務，然部分首長缺乏與媒體溝通的能力，部分單位新聞聯絡人甚至觀念錯誤，認為新聞聯繫與發布工作，只需靠「發包廠商」完成，新聞成效不彰只要「檢討廠商扣款」即可，甚至將府會內的「匯報群組」錯認為「新聞記者聯絡群組」，顯示其媒體聯繫工作極為生疏。

    北市府內更有多位新聞聯絡人常常「搞消失」，讓記者枯等，每每詢問事件細節、回應，等待時間都超過五個小時，讓記者從白天等到黑夜，甚至有局處讓記者一等就是七天，直到記者再度詢問後，卻得到該聯絡人「自己當下沒看到通知」等回覆，甚至有人在颱風緊急停課相關事件上，面對媒體詢問僅說「要確認狀況」，後續直到隔天上午才再緩緩補上新聞回應，態度消極。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播