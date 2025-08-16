沒聯繫、慢半拍 北市府部分「新聞聯絡人」失職

2025/08/16 05:30

〔記者孫唯容、甘孟霖、何玉華、董冠怡、蔡愷恆／台北報導〕台北市政府舉辦記者會出包引發關注，事實上北市府部分單位新聞聯繫與溝通工作長期觀念錯誤，狀況層出不窮，每每遇到新聞出問題，就推諉卸責稱「將檢討廠商」，只想靠發包廠商執行政策宣達工作，本末倒置；各單位雖都設有「新聞聯絡人」卻尸位素餐，有活動不發採訪通知、不聯繫記者，甚至新聞回應慢半拍，不是讓記者從白天等到黑夜，還有長達七天不讀不回。

新聞出問題 推諉卸責「檢討廠商」

各媒體均派有主跑台北市政府路線的記者，歷任市長均有專責的媒體服務與溝通單位，不僅隨時掌握更新線上記者名單，發言人亦會定期安排主要政策發布與溝通。但蔣萬安市長上任後，發言人系統越發便宜行事，習慣透過LINE發布與回覆新聞事件，有記者表示，時常遇到發言系統在群組上貼出一段沒頭沒尾的回應，再要求記者根據該回應報導。另名記者也表示，自己曾無端受到發言系統指控「錯誤報導」，溝通過程甚至指陳記者的報導方式「可能影響市府跟媒體長期的平衡關係」，雖事後長官代為道歉，但是仍造成該名記者感受到威脅、情緒勒索。

聯絡人搞消失 記者白天等到黑夜

市府首長負有政策宣達責任，各單位也都設有新聞聯絡人職務，然部分首長缺乏與媒體溝通的能力，部分單位新聞聯絡人甚至觀念錯誤，認為新聞聯繫與發布工作，只需靠「發包廠商」完成，新聞成效不彰只要「檢討廠商扣款」即可，甚至將府會內的「匯報群組」錯認為「新聞記者聯絡群組」，顯示其媒體聯繫工作極為生疏。

北市府內更有多位新聞聯絡人常常「搞消失」，讓記者枯等，每每詢問事件細節、回應，等待時間都超過五個小時，讓記者從白天等到黑夜，甚至有局處讓記者一等就是七天，直到記者再度詢問後，卻得到該聯絡人「自己當下沒看到通知」等回覆，甚至有人在颱風緊急停課相關事件上，面對媒體詢問僅說「要確認狀況」，後續直到隔天上午才再緩緩補上新聞回應，態度消極。

