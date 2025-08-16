120萬邀李多慧宣傳 北市府竟沒通知媒體

北市政風處舉辦「Taipei．廉你都會」短影音發布會，設計專案宣導IP小物。（記者孫唯容攝）

2025/08/16 05:30

各家市政記者均未收到採訪訊息 政風處坦承疏失 承諾檢討改進

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市政風處八月十三日，於市政府一樓大廳舉辦「Taipei．廉你都會」短影音發布會，本報獨家掌握，該活動耗資一二○萬，不僅設計廉政IP角色，還邀請到知名啦啦隊員李多慧拍攝短片，並到場參與記者發布會，然有民眾投訴稱，當天根本沒有記者到場，遭質疑有浪費公帑之嫌。對此，記者向政風處進行查證，起初政風處坦承無人到場報導，並稱有透過「北市府媒體聯絡LINE群組轉知市府媒體記者」，該說法報導一出旋即遭打臉，各家市政記者均反映根本未收到採訪通知，政風處才坦承疏失，承諾檢討改進。

請繼續往下閱讀...

民眾投訴質疑 有浪費公帑之嫌

根據記者實地觀察，北市府一樓大廳在十二日搭建巨型看板，顯示隔天有大型活動將舉行，不過主跑北市府的記者，卻無人知曉隔天有什麼活動在市府舉辦，直到十三日影音發布會結束之後，都沒有任何主跑市政線記者到場參與。

反觀同一天李多慧在台北六福萬怡酒店，參與海科館「海漫步的日子」秋季健走活動，多家平面、電子媒體皆到場報導，且後續查詢北市府網頁，「Taipei．廉你都會」短影音新聞稿發布時間卻是八月十一日，導致耗資上百萬元的記者會荒腔走板。

政風處稱透過LINE群組轉知 被打臉

對此，記者向政風處查證，政風處撰寫回應稱有透過「北市府媒體聯絡LINE群組轉知市府媒體記者，惟發布會當日媒體記者未能到場，已請承攬廠商依契約規範檢視相關作業內容並依契約辦理，並將於後續類此活動中，持續強化媒體邀訪及宣傳管道，期能提升媒體出席率及活動擴散效益」。

不過，該說法經報導後隨即遭打臉，各家市政記者反映並未收到採訪通知，經查由於政風處並無設置聯繫媒體的專門群組，政風處所稱的LINE群組，實則為府會內的匯報群組，查證後各家媒體皆表示沒收到採訪通知，致使主跑北市府的媒體記者亦無人知悉。

澄清稿指有7家媒體到 但僅1家報導

政風處後續也發布新聞稿澄清，改口稱當天有七家媒體到場採訪，分別為「梅花媒體、時尚品味生活誌、新中國際、產經網、亞都傳媒、威傳媒、泰嘉數位」，不過到場記者主責何種線路卻不得而知。記者查詢後，截至十五日晚間八時卅分，除了威傳媒外，上述與會媒體皆無針對「Taipei．廉你都會」短影音記者會發布相關新聞報導。政風處對此也致歉坦承，「媒體連絡確實有精進之處，本處將加強處內相關作業流程」。

北市政風處十三日舉辦廉政短影音發布會，活動耗資一二○萬邀請到啦啦隊員李多慧拍攝短片，並設計專案宣導IP小物，但卻未事先聯繫市政記者到場。 （北市政風處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法