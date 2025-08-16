新港住宿長照機構動土 提供101床位

嘉義縣新港住宿型長照機構動土，預計2027年7月完工。（記者蔡宗勳攝）

2025/08/16 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕衛生福利部嘉義醫院斥資逾三億元在嘉義縣新港鄉興建住宿式長照機構，床數一○一床，昨進行祈福動土典禮，預計二○二七年七月完工，讓在地長輩能在熟悉的社區獲得完善照護。

整合嘉義醫院資源 預計2027年7月完工

縣長翁章梁、衛福部次長呂建德及嘉義醫院院長莊仁賓、新港鄉長葉孟龍等昨主持祈福動土典禮，翁章梁表示，嘉義縣幅員遼闊，老年人口比率達二十三．五九％，居全國之冠，縣府獲衛福部協助推動多元長照，竹崎住宿式長照機構已在去年動土，新港住宿長照機構是衛福部主導的第二間，未來六腳鄉將興建第三間，縣府並規劃在布袋鎮設立一間，讓更多失智及失能長者在社區就近得到照顧。

翁章梁說，新港長照機構啟用後可為地方帶來就業機會，如照服員、護理師、社工與行政人員等超過五十個職缺，吸引青年返鄉，提升長照專業性。

呂建德表示，新港住宿長照機構由衛福部長照司補助二．九億元，加上嘉義醫院自籌配合款，合計投入三億餘元，落實賴清德總統長照三．○「醫療結合長照」的目標。

嘉義醫院表示，新港住宿長照機構採全人全責照護模式，服務對象包括輕、中度失能及失智者與衰弱長者，公共空間規劃多功能活動室，交誼休閒區與健康促進共融空間等，並整合嘉義醫院急、慢性醫療與居家照護資源，住民可直接轉介回院內接受醫療，或啟動在宅急症醫療服務介入，也提供社區居民每週健康促進課程與慢性病篩檢服務。

