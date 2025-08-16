災損逾2成 口湖文蛤每公頃救助16萬

不堪連續暴雨，雲林口湖鄉魚塭養殖文蛤出現大量死亡災情，縣府邀集相關單位會勘後建請農業部啟動天然災害現金救助。（雲林縣府提供）

農業部公告 損害面積約270公頃 28日前可到公所申請

〔記者黃淑莉／雲林報導〕不敵丹娜絲颱風及西南氣流連續豪雨，雲林縣沿海地區魚塭養殖文蛤出現大量暴斃災情，多數漁民損失慘重，損害面積約二七○公頃，縣府邀集農業部水產試驗所等單位三方會勘，確認損失逾二成，農業部前晚公告口湖為魚塭養殖文蛤現金救助地區，每公頃十六萬元。

養殖海水變淡 平均損失超過5成

口湖養殖漁民指出，因西南氣流影響，口湖七月底、八月初連日暴雨，大量淡水往出海口流動，文蛤池養殖海水變成淡水，鹽度不足，導致文蛤接連死亡，平均損失超過五成，嚴重者有九成，甚至全軍覆沒。

農業處表示，雲林縣文蛤養殖面積約三五○○公頃，產量三萬一千多公噸，全國第一，口湖及台西是主要養殖區，面積都超過一三○○公頃，這次受災以口湖鄉最嚴重，公所速報受損面積約二七○公頃。

三單位會勘 確定豪雨造成災害

農業處長魏勝德表示，縣府、水試所、鄉公所等單位本月十二日共同會勘，確定文蛤死亡是因豪雨造成的延遲性災害，且損失超過兩成，已達農業天然災害現金救助門檻，當天即發文農業部建議啟動現金救助，農業部前天晚上公告口湖鄉魚塭養殖文蛤為天然災害現金救助地區，救助額度每公頃十六萬元，受損超過兩成的漁民即日起至廿八日可到口湖鄉公所申請。

另外農業部也公告辦理斗南的文心蘭及水林鄉薄荷、魚腥草、白鶴靈芝草、黃花蜜菜、紅田烏、車前草為天然災害現金救助品項，文心蘭每公頃救助十八萬元，薄荷等作物每公頃救助四萬一千元，受災農民可於廿六日之前到公所申請。

