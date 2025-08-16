融合台南傳說 日人創作5米長水墨畫

日本藝術家西垣肇也樹（左），創作《望見臺南鬼神的所在》水墨畫。（記者楊金城攝）

2025/08/16 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕民俗鬼月近了，日本藝術家西垣肇也樹融合台南陳守娘神鬼傳說與當代想像，創作長達五公尺、寬一．二五公尺的鉅作《望見臺南鬼神的所在》水墨畫，畫工精細，也畫入文旦精靈、文旦超人、火龍怪和日本怪獸哥吉拉，描繪他眼中的台南，昨天在台南麻豆總爺藝文中心開展後讓人讚不絕口。

四十歲的西垣肇也樹第一次到台灣，受到日治時期畫家伊東哲的《嘉南大圳工事圖》與金子常光《臺灣鳥瞰圖》的影響，他以駐村探索感受，建構自己的「臺南鳥瞰圖」，與兩幅九十年前的圖像進行跨時空對話。

請繼續往下閱讀...

西垣肇也樹在總爺駐村四十五天，走訪麻豆、佳里、官田和到市區永華宮了解最強女鬼陳守娘的傳說，也到興濟宮、集福宮，另收集南部林投姐的故事，還遇到丹娜絲、楊柳颱風和二次大豪雨，災害的衝擊也成為創作靈感，花了廿天以日本現代水墨技法創作，甚至用上檳榔汁等植物顏料、金箔加入創作，彩墨繽紛。

作品畫了玉山、阿里山等曾文溪源頭與嘉南大圳、烏山頭水庫，也將官田、蕭壠、文旦樹地景、人物描繪圖中，還融合陳守娘與林投姐傳說，隱喻城市記憶與歷史糾葛，連哥吉拉也以山林溪流輪廓呈現，相當有趣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法