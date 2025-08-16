為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    《「撕除惡銘」竹東開講》何博文：林思銘背叛客家鄉親 應下架

    民進黨代理秘書長何博文（中左），抨擊國民黨立委林思銘同意亂砍預算是「背叛客家鄉親」、「扯台灣後腿」的立委。（記者黃美珠攝）

    民進黨代理秘書長何博文（中左），抨擊國民黨立委林思銘同意亂砍預算是「背叛客家鄉親」、「扯台灣後腿」的立委。（記者黃美珠攝）

    2025/08/16 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣立委第二選區大罷免之「撕除惡銘」竹東公民來開講活動，昨晚在竹東戲曲公園，由民進黨代理秘書長何博文、新竹縣黨部主委鄭朝方領軍，跟多個罷團成員輪流上台開講宣傳大罷免大成功。民進黨立院黨團「五一戰隊」幹事長吳思瑤、立委郭昱晴也都現身替竹二「撕除惡銘」罷團催票，並籲新竹縣民反對重啟核三。

    何博文抨擊林思銘心中只有國民黨和其立院黨團書記長職務，卻不問民眾、國家、社會的需求，大刀一揮亂砍預算，導致警政署打詐預算被砍四千萬；還罔顧竹科為台灣、世界帶來的科技發展量能刪其業務費。且砍掉客委會預算，蠻橫地在中央財劃法上，沒有任何討論、說明和計畫，就跟中央搶錢三千七百五十億，排擠原本中央要補助地方的重大交通建設經費、長照或育兒津貼等福利工作，就連年輕人的租屋補貼、社會住宅也都受影響。砲轟林思銘是「背叛客家鄉親」、「扯台灣後腿」的立委，應被下架。

    郭昱晴和吳思瑤則說，林思銘要不是擔任傅崐萁的小黨鞭，在國會根本沒有任何表現和作為，存在感很低，連開會都很少去，辜負鄉親所託。

    鄭朝方說，地方建設需要錢，就以「竹東大禾埕」為例，五．五億多的經費需要中央補助，而客委會願意幫忙，但林思銘卻刪減客委會預算，希望大家用選票罷免不適任、沒有替家鄉爭取經費的立委。

