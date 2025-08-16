為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    首頁　>　生活

    竹塹中元城隍祭 8/22至9/13登場

    新竹市2025竹塹中元城隍祭8/22—9/13登場，有開福門、夯枷解厄等活動，邀全國民眾來體驗城隍文化。（記者洪美秀攝）

    新竹市2025竹塹中元城隍祭8/22—9/13登場，有開福門、夯枷解厄等活動，邀全國民眾來體驗城隍文化。（記者洪美秀攝）

    2025/08/16 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府舉辦的竹塹中元城隍祭廿二日到九月十三日舉行，今年以「城隍出巡．百福降臨」為主題，結合傳統宗教科儀與創新互動體驗，有開福門、夯枷解厄、城隍嘉年華、查夜暗訪、遶境賑孤及外庄遶境等系列活動，昨天市府與城隍廟在城隍廟廣場高掛象徵城隍威儀與守護陰陽秩序的「烏紗燈」，以燈火點亮百福齊降、平安臨城的祈福意象，邀全國民眾來體驗一年一度的城隍祭典文化。

    有開福門、遶境賑孤等活動

    今年邀請歌手賴銘偉擔任活動宣傳大使，並現唱「萬年香火」歌曲，詮釋香火綿延與信仰傳承的深厚意涵。新竹都城隍廟管理人鄭來聖表示，今年城隍祭延續五大傳統科儀的莊嚴儀式，並融入互動體驗與文化活動，且有活動摺頁，詳盡記錄各項科儀的歷史背景與文化意涵。都城隍廟總幹事鄭耕亞也說，今年城隍祭結合音樂、藝術與數位互動的活動內容，期讓參與者親近了解城隍文化的深層意涵，珍惜新竹的文化驕傲。

    夯枷解厄與查夜暗訪有導覽

    今年也針對夯枷解厄與查夜暗訪，安排專業導覽老師，帶領民眾深入了解儀式背後的歷史故事與信仰價值，並有一頁式互動遊戲《夜巡任務》，活動期間只要走訪城隍廟周邊合作商家並掃描QR Code，即可挑戰任務、獲取精美小禮物。同時為城隍爺製作專屬背景音樂，無論線上觀賞開福門、夯枷解厄、遶境賑孤都可聽到此旋律。另城隍嘉年華卅日在鯉魚廣場舉行，有表演團隊與趣味闖關活動，今年也增加「擲福大賽」，邀市民報名參加，把歡笑與福氣全帶回家。

