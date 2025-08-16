桃綠捷經費增233.52億 爭取中央補助

2025/08/16 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園捷運綠線工程原核定經費九八二．六四億元，中央補助三九七．四四億元，受武漢肺炎疫情、物價上漲等影響，市府今年六月又向交通部提報修正計畫，總經費上調至一二一六．一六億元，增加二三三．五二億元，爭取中央再增補助一八二．一六億元，審計部桃園市審計處認為，市府宜預為研擬若未獲同意補助或僅有部分補助時的方案，以兼顧財政及確保捷運建設依計畫期程完成。

捷運工程局工程管理科長莊建銘表示，相較於高雄市黃線捷運經費增加約六十％、桃園鐵路地下化增加約七十％，桃捷綠線僅增加廿四％，可說是控管得宜，加上物調、疫情等不可抗力因素，因此修正計畫有信心獲中央核定；另，綠線考量市民需求，採分段通車策略，將有助增加票箱收益，桃市軌道基金今年發行債券也可減少利息支出。

請繼續往下閱讀...

審計處於桃園市去年度總決算審核報告指出，綠線計畫自二○一四年捷工局開啟規劃至去年底，已投入五四三億餘元，鑑於經費將增加二三三．五二億元，若中央補助未全部到位，市府要研擬方案落實資金調度及財務管理計畫。

另，捷工局提報的修正計畫中，通車營運年運量由五千七百萬餘人次降至五千四百萬餘人次，年營業毛利預估由十一億元降至五．二億元，致預期通車後每日平均運量由十二．七七萬人次增至十三．八六人次始能達到損益平衡，市府應研謀因應措施，以確保永續經營。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法