為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃綠捷經費增233.52億 爭取中央補助

    2025/08/16 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園捷運綠線工程原核定經費九八二．六四億元，中央補助三九七．四四億元，受武漢肺炎疫情、物價上漲等影響，市府今年六月又向交通部提報修正計畫，總經費上調至一二一六．一六億元，增加二三三．五二億元，爭取中央再增補助一八二．一六億元，審計部桃園市審計處認為，市府宜預為研擬若未獲同意補助或僅有部分補助時的方案，以兼顧財政及確保捷運建設依計畫期程完成。

    捷運工程局工程管理科長莊建銘表示，相較於高雄市黃線捷運經費增加約六十％、桃園鐵路地下化增加約七十％，桃捷綠線僅增加廿四％，可說是控管得宜，加上物調、疫情等不可抗力因素，因此修正計畫有信心獲中央核定；另，綠線考量市民需求，採分段通車策略，將有助增加票箱收益，桃市軌道基金今年發行債券也可減少利息支出。

    審計處於桃園市去年度總決算審核報告指出，綠線計畫自二○一四年捷工局開啟規劃至去年底，已投入五四三億餘元，鑑於經費將增加二三三．五二億元，若中央補助未全部到位，市府要研擬方案落實資金調度及財務管理計畫。

    另，捷工局提報的修正計畫中，通車營運年運量由五千七百萬餘人次降至五千四百萬餘人次，年營業毛利預估由十一億元降至五．二億元，致預期通車後每日平均運量由十二．七七萬人次增至十三．八六人次始能達到損益平衡，市府應研謀因應措施，以確保永續經營。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播