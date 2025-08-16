為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    騎樓供停車 苗3市鎮擇點示範

    苗栗縣議會臨時會，有議員提案騎樓開放停車議題，引發熱烈討論。（記者張勳騰攝）

    2025/08/16 05:30

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員蕭詠萱、鄭聚然等人，昨在苗栗縣議會臨時會中提案建議在頭份市特定區域、時間開放騎樓停車；因有不少民眾在騎樓停車，被檢舉而遭開罰，此案引發議員熱烈討論，甚至建議警方暫緩騎樓停車開罰。縣長鍾東錦表示，騎樓畫停車格後，是供地主自己停或公眾停車會有爭議，將在全縣鄉鎮市長聯誼會集思廣益，並在苗市、頭份市及竹南選擇幾個點示範，若可行再推廣。

    蕭詠萱提出臨時動議案反映，頭份市中山路、自強路、中華路等，鄰近廟宇、傳統市場及商店聚集區，人車進出頻繁，然而周邊都未興建足夠的公有停車場，造成道路違停亂象，建議針對特定地區、特地時段，試辦開放騎樓停車。

    鄭聚然也提案建請苗縣府制訂苗栗縣各鄉鎮市騎樓停車空間開放辦法，有條件開放騎樓停放汽機車。

    因不少議員都曾接獲民眾陳情，指在自家騎樓停車，卻被檢舉開罰，甚至被連開好幾張罰單，此議題引發多位議員熱烈討論，有議員亦建議在未訂定相關辦法之前，盼警方暫緩取締開罰。

    不過，苗縣警局長王森瑒指出，執勤員警接獲民眾檢舉，若檢舉內容明確，將依法告罰，若不罰，員警就違法。

    鍾東錦回應，騎樓開放停車是給自己停、還是給公眾停？會引起爭議，議員建議若留一．二米還是一米供大眾通行，他也不反對，將在十八鄉鎮市長聯誼會中提出討論，並且研議先在竹南、頭份、苗市找幾處做為示範區，若可行再推廣。

