    首頁　>　生活

    「北海潮與火」 金山中角灣16日火舞秀

    「北海潮與火」點燃金山沙灘夏夜魅力，最後兩場火舞秀今晚及下週末登場。圖為之前表演的畫面。（記者羅國嘉攝）

    「北海潮與火」點燃金山沙灘夏夜魅力，最後兩場火舞秀今晚及下週末登場。圖為之前表演的畫面。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/16 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕「北海潮與火」八月起於金山中角灣持續進行，今年以「潮夜來襲．Fashion on Fire」為主題，結合海景、火舞、光雕、藝術裝置與市集，將沙灘轉化為創意時尚舞台。今（十六日）晚和下週六（廿三日）最後兩場火舞秀，由台灣跨界表演團隊「馬戲之門 × 旋舞炎」演出火舞作品《火嶼光》，歡迎民眾相揪體驗金山沙灘夏夜魅力。

    新北市綠美化環境景觀處長林俊德表示，火舞秀演出融合LED光舞、身體劇場與當代馬戲，結合火焰與科技藝術，創造節奏與情感交織的舞台敘事，呈現本土火舞美學的創新突破，帶來截然不同於傳統火舞的視覺饗宴。

    林俊德指出，週末在中角灣除火舞表演，還有多元的市集商品，包括海洋永續選物、手作飾品、在地美食、異國料理、創意點心及風味飲品，新北市農再社區與青農也輪番展售在地美味。

    林俊德說，觀眾在享受表演與美食同時，也可欣賞藝術家Amber Vittoria的立體裝置作品《潮身．曦步 Walks in Light》，在視覺與味覺上雙重滿足。

