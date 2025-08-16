為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新店中正路284巷口新設號誌 友善行人

    新店中正路284巷口新設號誌，提升國宅、市場周邊交通秩序，改善人車爭道問題。（新北市交通局提供）

    新店中正路284巷口新設號誌，提升國宅、市場周邊交通秩序，改善人車爭道問題。（新北市交通局提供）

    2025/08/16 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市新店區中正路二八四巷口，過去因路幅及視距限制，巷口無法設置號誌，行人須等待前後路口號誌轉換再穿越中正路，行人長期與車輛爭道，安全風險高。市府交通局近日新設交通號誌，改善人車爭道問題。

    交通局專門委員林昭賢指出，該巷口位於中正國宅與建國市場附近，原本因路幅和視距等因素無法設置號誌，行人必須等待前、後路口號誌轉換時再穿越中正路；由於缺少號誌管制，加上部分駕駛人未能停讓，許多前往市場買菜的長輩們拖著買菜車穿梭在車陣中，險象環生。

    交通局會同當地民代辦理會勘後，已於該路口完成新設交通號誌，經觀察車輛與行人秩序明顯改善，國宅、市場周邊交通秩序也同步提升。

    設45汽車格 淡水義山停車場營運

    另外，淡水區義山平面停車場位於義山里市民活動中心對面，交通局利用公有土地闢建停車場，昨天舉行祈福儀式，即日起開始營運，停車場設有四十五格小型車位，並導入智慧停管設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應支付進出場，減少排隊等候時間，臨時停車收費每小時廿元，月票一千三百元。此外，停車場提供廿四小時全天候監控管理，為在地居民與遊客打造安全、便利、舒適的停車環境。

