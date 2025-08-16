花蓮屋頂型光電補助案 資料不齊議會擱置

花蓮獲經濟部補助3500萬元，讓民眾申辦民宅屋頂設置太陽能板，每案上限30萬元。（資料照，記者花孟璟攝）

2025/08/16 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕行政院今年實施「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，一千平方公尺以下私有建築物設屋頂光電，每瓩（kW）補助三千元，每案上限卅萬元，依照台電統計，花蓮日照條件雖低於西部縣市，仍優於桃園及新北、宜蘭，花蓮縣今年獲經濟部補助三千五百萬元，但計畫昨天送至議會審議時，因縣府資料準備不齊，全案被擱置未通過，民眾要領補助還要多等等。

經濟部補助3500萬 每案上限30萬

縣府觀光處長余明勳表示，縣府立場不鼓勵地面型太陽能光電，屋頂型則交給屋主自己決定，至於農業設施屋頂光電系統不在這次補助範圍，會再補齊資料並向議會說明，預計九月再送議會臨時會審議。

經濟部能源署今年起分四年推動家戶屋頂設置太陽能光電加速計畫，每年補助十．二億元給地方政府，提供民眾申請，依經濟部資料，每瓩（kW）約需二到三坪計算，三十坪屋頂可申請約十瓩，獲三萬元補助，每案最多補助一百瓩、金額三十萬元。

根據台電統計，花蓮的光電設施平均每日每瓩機組的購電度數二．八八度，高於宜蘭、台北、新北、桃園及基隆。

余明勳說，補助資格是今年取得光電設備登記，截至目前共有五十三件取得設備登記，仍持續受理中。

農舍屋頂可否申請 官員答不出

但議員在議會詢問，設置一瓩需要多少面積、農舍屋頂可否申請時，余明勳卻無法回應；至於申請資格除了屋主外，也包括向民眾租用民宅屋頂的光電業者，議員吳東昇認為，太陽能光電補助應是要增加屋主的意願，而不是廠商意願，最後該計畫二讀未通過。

