戶政所遷二行 羅東鎮長反對

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣第二行政中心（簡稱二行）將於明年一月完工，羅東戶政事務所將配合進駐，但二行位於五結鄉，引起羅東鎮長吳秋齡反對。她說，每個鄉鎮市都有戶政事務所，就像「公所」的概念。縣府表示，二行就在羅東邊界，距離並不遠，提供更方便洽公空間。

民政處：二行位羅東邊界 停車方便

縣府斥資廿一億元興建宜蘭縣第二行政中心，於二○二○年八月開工，未來包括羅東警察分局、羅東消防分隊、羅東地政所、羅東戶政所、宜蘭縣財稅局羅東分局、國稅局羅東稽徵所等單位，都將配合進駐，但吳秋齡反對把羅東戶政所遷至二行。

吳秋齡說，每個人從出生到死亡，都與戶政所息息相關，是民生很重要單位，它與其他要進駐二行的單位，負責的轄區、意義與性質都有所不同，遷移後，鎮民要辦出生、結婚登記或除戶等，都要跑到五結洽公，會造成很多困擾與不便。

縣府民政處長張謙祥表示，吳鎮長主要認為二行那裡不是羅東，但其實就在羅東邊界，就在羅東生活圈，距離並不遠，目前在市中心不好停車，遷移後會更方便，二行啟用後，民眾要洽辦地政、戶政、稅捐等各項業務，都可以一併辦理，不用到處奔波。

